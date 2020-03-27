В РФ выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев

27 марта. FINMARKET.RU - В стране выявлены тысячи многоквартирных домов-самостроев, подлежащих сносу, пишут "Известия", ссылаясь на Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). В числе самых проблемных регионов — Краснодарский край, Крым и Дагестан. Подавляющее большинство таких зданий возводят мошенники — на землях, предназначенных для частного строительства. Сейчас формируется реестр проблемных объектов для решения проблем людей, уже купивших квартиры в таких домах.

С ноября прошлого года в России создается Единый федеральный реестр объектов самовольного строительства, его формированием занимается ВЦНСП. В перечень включаются многоквартирные жилые дома и незаконно возведенные поселки с индивидуальными строениями, появившиеся до ноября 2019-го. Создание основной части списка планируется завершить к осени, сообщил "Известиям" руководитель центра Александр Моор. Всего по стране насчитываются тысячи таких объектов, точное количество будет названо по окончании работы, сказал он. Но предположительно, их более 10 тыс., добавил Александр Моор.

Тенденцию подтвердил зампред комитета по транспорту и строительству Госдумы Павел Федяев. По его оценкам, граждан, купивших квартиры в таких домах, — десятки тысяч человек. Они не могут оформить право собственности на приобретенное жилье, а также рискуют лишиться его совсем, если дом снесут по решению суда, сказала руководитель юридического департамента федеральной компании "Этажи" Регина Дыдалина.

"И это только предварительные подсчеты, пострадавших может быть гораздо больше. Например, составление реестра обманутых дольщиков начиналось с 30 тыс. человек, а в итоге оказалось, что их около 250 тыс.", — добавил Павел Федяев.

Всего в стране насчитываются десятки тысяч самостроев — многоквартирных и частных домов, а также коммерческих зданий, рассказал "Известиям" председатель национального центра "Жилстройконтроль", член общественного совета при Главгосстройнадзоре Московской области Константин Иванов.

Незаконным строительством занимаются мошенники, которые пытаются заработать любой ценой, считает управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. И основная причина появления самостроев — недостаточный контроль со стороны местных властей, высказал мнение президент ГК "Основа" Александр Ручьев.

По закону за ходом процесса должны следить региональные стройнадзоры. Но мошенники нарушают правила только к концу стройки, когда дом уже практически готов, а квартиры в нем распроданы. Такие девелоперы рассчитывают на то, что заплатят штраф, а местные власти согласятся изменить документацию и легализовать здание, чтобы помочь обманутым гражданам, отмечают эксперты.

В наиболее же проблемных регионах многоквартирныепродолжают появляться, подчеркнул Александр Моор. По этой причине необходимо дальнейшее ужесточение законодательства — увеличение штрафов для недобросовестных компаний, вплоть до введения уголовной ответственности, считает председатель национального центра "Жилстройконтроль", член общественного совета при Главгосстройнадзоре Московской области Константин Иванов. Также необходимо усилить контроль со стороны региональных властей и усилить ответственность глав администраций, на чьих территориях появляются новые самострои, добавил Александр Моор.