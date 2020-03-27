Падение продаж товаров категории "люкс" превысит 20%

27 марта. FINMARKET.RU - Мировой рынок категории "персональный люкс" – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в этом году может упасть на 20–25% до 226 млрд евро, пишут "Ведомости", приводя прогнозы из исследования консалтинговой компании Bain & Co. В прошлом году он увеличился на 7% до 281 млрд евро, а по прогнозу Bain & Co, к 2025 г. должен был достигнуть 320–365 млрд евро.

Это случится впервые за всю историю исследований: начиная с 1996 г. среднегодовой рост рынка составлял 6%. В 2002–2003 гг. после терактов в США в сентябре 2001 г. на мировом рынке была стагнация. В 2009 г. в период финансового кризиса рынок снизился лишь на 8% по сравнению с 2008 г. Катаклизмы 2015–2016 гг. – террористические атаки в Европе, снижение потребления в США перед выборами, замедление роста экономики Китая – не провалили глобальный люксовый рынок, отмечает Bain & Co, – он демонстрировал нулевые показатели.

Нынешние прогнозы Bain & Co успокаивающие, в реальности ситуация будет гораздо хуже, считает президент Национальной палаты моды Александр Шумский, пишут "Ведомости". По его оценке, падение может составить не менее 40%.

Основные причины падения – экономический кризис, пандемия коронавируса COVID-19 и связанный с ним карантин в ряде ключевых стран, пишет Bain & Co. Китайский рынок – основной потребитель товаров классас долей более 50% – первым принял на себя удар коронавируса, и потребуется еще долгое время для возвращения к нормальному состоянию, параллельно ухудшалась ситуация в странах Европы и США.

Российский рынок товаров класса люкс отдельно Bain & Co не выделяет из-за несущественного размера, но включает его в европейский. В 2019 г., по предварительной оценке, он вырос на 1–3% до 87 млрд евро.