Процедуру личного банкротства предлагают упростить

27 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития России предлагает расширить круг граждан, которые смогут проходить процедуруво внесудебном или упрощенном порядке. Она должна быть доступна гражданам с долгами от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до 500 тыс. рублей, сообщил "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства, знакомый с доработанными поправками в законопроект о внесудебном банкротстве граждан.

Премьер РФ Михаил Мишустин 18 марта поручил Минэкономразвития совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти "обеспечить доработку ко второму чтению" этого законопроекта. Документ, внесенный в Госдуму в сентябре 2019 года единороссом Николаем Николаевым, вводит наряду с традиционной судебной процедурой банкротства еще и внесудебную, которой должны заниматься арбитражные управляющие.

Согласно проекту Николаева, после обращения гражданина к арбитражному управляющему на год устанавливается мораторий на удовлетворение требований кредиторов, прекратится начисление неустоек, штрафов, пеней, запрещается набирать новые кредиты и займы. По истечении этого срока непогашенные долги человека должны автоматически аннулироваться.

Минэкономразвития в целом согласно с предложенным механизмом внесудебного банкротства, но предлагает сделать его доступным большему числу граждан. Во-первых, разрешить его использование при долге у гражданина от 50 тыс. рублей до 700 тыс. рублей, а не до пятисот тысяч, как у Николаева. Во-вторых, не вводить условие о том, что претендент на банкротство должен быть официально безработным или доход на каждого члена семьи у него должен быть менее прожиточного минимума, и он не имел на счетах в банках более 50 тыс. рублей в течение предшествовавших трех месяцев.

Кроме того, министерство предлагает уточнить предложенную Николаевым схему оплаты услуг арбитражных управляющих. Он изначально предложил сделать внесудебное банкротство для граждан абсолютно бесплатным, а гонорар за проведение этой процедуры платить из специально сформированного Фонда поддержки внесудебного банкротства граждан, который бы пополнялся за счет взносов саморегулируемых организаций управляющих (по 15 тыс. рублей ежемесячно с каждой). За рассмотрение заявления гражданина, то есть проверку на соответствии его условиям для внесудебной процедуры, управляющий будет получать 3 тыс. рублей, за последующие услуги в ходе банкротства - 2 тыс. рублей, а его расходы будут возмещаться в пределах 5 тыс. рублей. Но СРО может определить и больший размер вознаграждения.

Несколько месяцев назад Минэкономразвития настаивало, чтодолжны платить сами - по 3 тыс. рублей за всю процедуру от начала до конца. В обновленных поправках министерства этой идеи нет. Оно предлагает обязать СРО создавать собственные фонды поддержки процедур внесудебного банкротства граждан. Размер такого фонда должен быть не менее 500 тыс. рублей, и размещаться деньги должны будут в российских банках, величина капитала которых составляет не менее 20 млрд рублей (это кредитные организации из топ-50 по размеру собственного капитала, согласно рэнкингу "Интерфакс-100", подготовленному "Интерфакс-ЦЭА"). Пополняться фонд должен, в том числе и за счет ежегодных взносов управляющих, но порядок его формирования должен быть утвержден общим собранием членов СРО.

Поправки Минэкономразвития к законопроекту Николаева предусматривают также реализацию идеи министерства о введении альтернативной упрощенной процедуры банкротства граждан - судебной. Ее отличие от уже существующего порядка признания граждан несостоятельными через суд - в необязательности участия финансового управляющего, собрания кредиторов, анализа финансового состояния должника, поиска имущества и его продажи.