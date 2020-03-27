S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"

27 марта. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентствоGlobal Ratings подтвердило долгосрочныйРоссийской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом.

"BBB-" является нижней ступенью рейтинга инвестиционного уровня.

Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - "A-3", в национальной валюте - "A-2", говорится в пресс-релизе агентства.

"Стабильный" прогноз по рейтингам РФ учитывает как риски для бюджетной и финансовой стабильности, связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, так и устойчивость экономических и бюджетных показателей.

S&P дважды пересмотрело прогнозы по ценам на нефть на 2020 год в этом месяце - 9 и 19 марта - вслед за обвалом нефтяного рынка. Когда в последний раз агентство публиковало рейтинговую оценку по России (17 января 2020 года), ожидалось, что средняя стоимость Brent составит $60 за баррель в 2020 году и $55 - в 2021-м.

Новые оценки S&P предполагают, что в этом году Brent будет стоить в среднем $30 за баррель, в следующем - $50 за баррель, а в 2022-м - $55 за баррель. Аналитики агентства отмечают, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с Саудовской Аравией и распространения коронавируса.

"В данный момент мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году", - говорится в пресс-релизе S&P.

"Быстрые изменения внешней среды, неопределенность в отношении окончательных негативных последствий COVID-19 для российской экономики, а также в отношении ответных мер властей (как их объема, так и эффективности), затрудняют прогнозирование. Тем не менее, мы считаем, чтосумеет смягчить эти шоки", - говорится в сообщении агентства.