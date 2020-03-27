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27 марта 2020 года 08:02
S&P подтвердило рейтинги России "BBB-" , прогноз - "стабильный"
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Михаил Фомичев/ТАСС
27 марта. FINMARKET.RU - Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-" со "стабильным" прогнозом. "BBB-" является нижней ступенью рейтинга инвестиционного уровня. Долгосрочный рейтинг России по обязательствам в национальной валюте подтвержден на уровне "BBB/стабильный", краткосрочный рейтинг в иностранной валюте - "A-3", в национальной валюте - "A-2", говорится в пресс-релизе агентства. "Стабильный" прогноз по рейтингам РФ учитывает как риски для бюджетной и финансовой стабильности, связанные со снижением цен на нефть и пандемией COVID-19, так и устойчивость экономических и бюджетных показателей. S&P дважды пересмотрело прогнозы по ценам на нефть на 2020 год в этом месяце - 9 и 19 марта - вслед за обвалом нефтяного рынка. Когда в последний раз агентство публиковало рейтинговую оценку по России (17 января 2020 года), ожидалось, что средняя стоимость Brent составит $60 за баррель в 2020 году и $55 - в 2021-м. Новые оценки S&P предполагают, что в этом году Brent будет стоить в среднем $30 за баррель, в следующем - $50 за баррель, а в 2022-м - $55 за баррель. Аналитики агентства отмечают, что глобальный нефтяной рынок во втором квартале текущего года ждет серьезный дисбаланс спроса и предложения в условиях ценовой войны с Саудовской Аравией и распространения коронавируса. "В данный момент мировая экономика сталкивается с разрастанием пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, и мы прогнозируем глобальную рецессию в этом году", - говорится в пресс-релизе S&P. "Быстрые изменения внешней среды, неопределенность в отношении окончательных негативных последствий COVID-19 для российской экономики, а также в отношении ответных мер властей (как их объема, так и эффективности), затрудняют прогнозирование. Тем не менее, мы считаем, что Россия сумеет смягчить эти шоки", - говорится в сообщении агентства.
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