Пожилым россиянам предлагают давать эпидемнаборы

26 марта. FINMARKET.RU - Для россиян старше 65 лет, пациентов с хроническими заболеваниями и инвалидов предлагают создать стратегический эпидемнабор для адресной помощи на период пандемии коронавируса. Обращение с такой просьбой к первому зампреду координационного совета при правительствепо борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину направил депутат Госдумы от "Единой России" Виктор Зубарев, пишут "Известия", ссылаясь на документ. По мнению автора обращения, это могло бы оказать реальную поддержку категориям граждан, которым рекомендовано не выходить на улицу. Наборы обойдутся примерно в 3 тыс. рублей, а доставлять их могли бы волонтеры. В пресс-службе мэрии заявили "Известиям", что работают над запросом.

"Опираясь на экстремальный характер текущих угроз, просим вас рассмотреть следующие предложения о введении на территории РФ стратегического эпидемнабора (персонального запаса необходимых товаров) как формы адресной помощи на период пандемии", — говорится в тексте документа.

В нем уточняется, что приоритет при получении должны иметь граждане, входящие в группу риска. Это люди старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями, инвалиды и малоимущие граждане. "Формирование эпидемнабора на один месяц с двумя стандартными вариантами наполнения и маркировки типа "М" и "Ж" может включать продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, средства дезинфекции. По заявкам граждан возможны необходимые дополнения: средства фильтрации питьевой воды, аптечки общего назначения, простой ассортимент досуговой занятости", — говорится в обращении, выдержки из которого приводят "Известия".

Подготовку эпидемнаборов и формирование списков получателей депутат предлагает передать в ведение региональных штабов по борьбе с распространением вируса. А финансирование проекта предполагается произвести из расходных статей бюджетов субъектов РФ, направленных на обеспечение соблюдения прав граждан в условиях ЧС.

Глава совета Национального экологического корпуса (НЭК) Тимур Усманов, предложивший эту меру депутату, заявил "Известиям", что эпидемнаборы необходимы для того, чтобы у людей с высокой группой риска к заболеванию пропала необходимость посещать магазины. По его словам, набор могли бы доставлять волонтеры, имеющие специальные разрешения.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев заявил «Известиям», что для пожилых людей эпидемнаборы могли бы стать хорошей помощью.