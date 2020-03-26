Ипотеке прочат трудный год

26 марта. FINMARKET.RU - Этот год окажется трудным для российского ипотечного рынка, считает рейтинговое агентство "Эксперт РА". Из-за замедления экономического роста и инфляционных рисков средняя ставка ипотеки может вернуться к уровню 10% годовых, выдачи - снизиться на 10-12% - таков наиболее вероятный сценарий в его исследовании. За последние две неделина 0,5-1,5 процентного пункта уже повысили "Юникредит банк", "Росбанк дом", Райффайзенбанк, Дом.РФ, "Открытие", Газпромбанк и Транскапиталбанк, пишут российские СМИ.

Выдачи ипотеки из-за роста ставок и снижения реальных доходов населения могут сократиться на 10–12% к прошлому году до 2,5–2,6 трлн руб. Замедление рынка будет длиться второй год подряд: в 2019 г. из-за высоких ставок в начале года, роста цен на недвижимость и сокращения выдач с низким первоначальным взносом банки оформили на 5% меньше кредитов в денежном выражении, чем годом ранее, – на 2,8 трлн руб., пишут "Ведомости". Одновременно, отмечает издание, агентство ждет роста просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5–10% в течение года, но ее доля не превысит 1,5% портфеля (0,9% на 1 февраля). Поддержать качество портфеля и повысить доверие к ипотеке в целом должны ипотечные каникулы, закон о которых вступил в силу в прошлом году. Более позитивный сценарий "Эксперт РА": быстро заключается новое соглашение ОПЕК+, мартовский обвал рубля не приведет к скачку инфляции и, как следствие, росту ключевой ставки. Выдачи в таком случае могут вырасти на 10–15% до 3,1–3,2 трлн руб., а средневзвешенная ставка – снизиться до 8,5% годовых к концу года. При этом основной вклад в ее снижение внесут кредиты по госпрограммам со ставками 2–5%.

Кризисный сценарий агентства предполагает падение среднегодовой цены на нефть до $35/барр. без сделки ОПЕК+, отказ ЦБ от валютных интервенций, девальвацию рубля и рост инфляции до 7–8% по итогам года. В таком случае ключевая ставка может достичь 9–10% годовых, ипотечные – 12%.