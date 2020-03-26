Смартфоны могут подорожать на 10-20%

26 марта. FINMARKET.RU - Во 2-м кварталемогут подорожать на 10-20%, рассказали "Известиям" участники рынка и эксперты. И рост цен на смартфоны будет связан не столько с коронавирусом, сколько с падением курса рубля, отметила директор по дистрибуции дивизиона "Широкопрофильная дистрибуция" компании Merlion Татьяна Скокова. По ее словам, подорожание коснется всех брендов, но те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять цены позже.

Цены будут расти постепенно: розница и дистрибьюторы стараются сглаживать ситуацию, чтобы не терять темпы продаж, отметил директор департамента "Аудио, аксессуары, портативная техника" компании "Марвел-Дистрибуция" Александр Розов.

По его мнению, существенные изменения расценок покупатели увидят только к началу 3-го квартала, причем подорожает вся электроника, даже производящаяся в России, так как увеличилась стоимость комплектующих.

Независимый эксперт рынка электроники Аркадий Маркарьян считает, что изменение курса валют приведет к увеличению цен на мобильные устройства на 15-20% уже к апрелю, когда поступит новая партия смартфонов по скорректированной цене.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков согласен, что цены могут подняться на 15-20% из-за изменения курса валют. Он не исключает, что часть производителей и дистрибьюторов попробует помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей.

В пресс-службе интернет-ритейлера Ozon сообщили, что производители и поставщики смартфонов и электроники уже предупредили о том, что в марте-июне будет происходить корректировка цен на продукцию ряда брендов и некоторые группы товаров.

Между тем точных прогнозов компании стараются избегать. Гендиректор "Мегафон Ритейл" Андрей Левыкин не исключает, что возможны корректировки стоимости некоторых товаров как вверх, так и вниз.

В Tele2 отметили, что сейчас на большинство позиций, пополняемых из имеющихся складских запасов вендоров, сохраняется прежний ценник. В пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо" сообщили, что ритейлер ведет переговоры с производителями о закупочных ценах на новые поставки и стремится, насколько это возможно, минимизировать влияние курса на розничные цены.

Скокова значительного снижения объемов реализации гаджетов ожидает во 2-м квартале - от 10% и более.

По прогнозам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, во 2-м квартале реализация "умных" телефонов упадет на 40-50% год к году из-за возможного карантина, снижения курса рубля и последующего повышения цен. В итоге годовые продажи смартфонов могут просесть как минимум на 10%, считает он.

Маркарьян также прогнозирует падение продаж во 2-м квартале на 50%. По его словам, карантинные меры и закрытие торговых точек приведут к низкому спросу - граждане будут покупать электронику в последнюю очередь.