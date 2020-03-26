Ритейлеры активно скупают склады

26 марта. FINMARKET.RU - Продиктованный ажиотажным спросом рост рынка онлайн-торговли и продажи товаров первой необходимости стимулирует некоторых участников рынка активно искать складские помещения. На этом фоне в Подмосковье объем их поглощения по итогам первого квартала текущего года вырос на 60%. Консультанты предупреждают: позитивная динамика приведет к росту цен, но окажется краткосрочной, пишет "Коммерсант".

Объем поглощения складских помещений в Подмосковье по итогам первого квартала достиг 215,98 тыс. кв. м, увеличившись на 60% относительно аналогичного периода прошлого года (134,9 тыс. кв. м), приводит данные Knight Frank. Похожие цифры у CBRE: там прогнозируют, что в первом квартале объем сделок превысит 200 тыс. кв. м. Спрос нарастет вместе с увеличением ввода: по расчетам Knight Frank, за январь—март сдано 198 тыс. кв. м, что на 58% выше аналогичного периода прошлого года.

"Сети стремятся нарастить запас товаров первой необходимости и попутно зафиксировать текущие цены закупки перед ожидаемым скачком цен у производителей",— поясняет директор департамента индустриальной и складской недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко. "Спрос будет расти и со стороны других категорий арендаторов, в частности логистических и производственных компаний", — замечает руководитель отдела исследований JLL Владислав Фадеев, которого также цитирует "Коммерсант".

Впрочем, пишет "Ъ", в Knight Frank прогнозируют, что увеличение активности на складском рынке будет краткосрочным: уже во втором полугодии, после того как онлайн-ритейлеры удовлетворят свои нужды, объем поглощения замедлится.