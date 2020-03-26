Увеличение оплаты больничных обойдется в 7 млрд руб.

26 марта. FINMARKET.RU - Повышение минимального месячного размера оплаты листка нетрудоспособности до одного МРОТ обойдется государству в сумму около 7 млрд рублей, считают в Министерстве труда и социальной защиты

"Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда в четверг.

Новый порядок расчета планируется ввести уже в апреле, уточнили в ведомстве.

Накануне увеличить оплату больничного до МРОТ предложил президент России Владимир Путин.

Пресс-служба поясняет, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа работнике.

Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы - 60% от среднего заработка.

"При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961,65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет", - уточнили в Минтруде.

Минимальный размер в ведомстве не уточнили.

Как сообщалось, в среду президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года.

"Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу", - сказал Путин в своем телеобращении к россиянам.

Он напомнил, что сейчаспо больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут быть низкими.

"Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплат по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - сказал Путин.

МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день).

Между тем, оформить больничный сейчас россияне могут в удаленном режиме без обращения к врачу в том случае, если они вернулись из страны, где ситуация с коронавирусной инфекцией неблагоприятная, и при этом нет симптомов ОРВИ.

Как рассказал накануне на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования, заполнить анкету и загрузить копии паспорта, отметок о пересечении границы и проездные документы. Деньги по такому больничному приходят напрямую на карту, причем первая их часть - уже на пятые сутки. По истечение 14-дневного срока больничный будет автоматически закрыт, если врач не продлит его.