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26 марта 2020 года 08:33
Увеличение оплаты больничных обойдется в 7 млрд руб.
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Александр Щербак/ТАСС
26 марта. FINMARKET.RU - Повышение минимального месячного размера оплаты листка нетрудоспособности до одного МРОТ обойдется государству в сумму около 7 млрд рублей, считают в Министерстве труда и социальной защиты РФ. "Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минтруда в четверг. Новый порядок расчета планируется ввести уже в апреле, уточнили в ведомстве. Накануне увеличить оплату больничного до МРОТ предложил президент России Владимир Путин. Пресс-служба поясняет, что сейчас пособие по временной нетрудоспособности рассчитывается исходя из средней заработной платы и стажа работнике. Граждане, которые имеют стаж 8 и более лет, получают 100% от среднего заработка, при стаже от 5 до 8 лет - 80% от среднего заработка, а граждане, имеющие до 5 лет стажа работы - 60% от среднего заработка. "При этом максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в 2020 году составляет 69961,65 рублей в среднем за месяц при страховом стаже 8 и более лет", - уточнили в Минтруде. Минимальный размер в ведомстве не уточнили. Как сообщалось, в среду президент России Владимир Путин предложил увеличить нормы выплат по листку нетрудоспособности, чтобы они были не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц, такая мера может действовать до конца текущего года. "Нужно поддержать тех, кто оказался на больничном или потерял работу", - сказал Путин в своем телеобращении к россиянам. Он напомнил, что сейчас оплата по больничному зависит от стажа работника и его зарплаты. В результате выплаты для молодых работников могут быть низкими. "Это, конечно, несправедливо. Предлагаю установить норму выплат по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации", - сказал Путин. МРОТ в России на 2020 год составляет 12 тыс. 130 рублей. Таким образом, оплата по больничному в течение стандартного 14-дневного карантина должна составить не менее 5 тыс. 660 рублей (около 400 рублей в день). Между тем, оформить больничный сейчас россияне могут в удаленном режиме без обращения к врачу в том случае, если они вернулись из страны, где ситуация с коронавирусной инфекцией неблагоприятная, и при этом нет симптомов ОРВИ. Как рассказал накануне на брифинге в правительстве министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, для этого необходимо авторизоваться в личном кабинете на сайте Фонда социального страхования, заполнить анкету и загрузить копии паспорта, отметок о пересечении границы и проездные документы. Деньги по такому больничному приходят напрямую на карту, причем первая их часть - уже на пятые сутки. По истечение 14-дневного срока больничный будет автоматически закрыт, если врач не продлит его.
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Ключевые слова: РФ, больничные, оплата, финансы
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