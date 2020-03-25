Минфин внес в правительство предложения по временному смягчению норм закона о госзакупках

25 марта. FINMARKET.RU - Минфин внес в правительствопредложения по временному смягчению норм закона о госзакупках (закон "О контрактной системе", 44-ФЗ), говорится в сообщении на сайте министерства.

"Минфин России разработал законопроект для исполнения плана первоочередных мероприятий по развитию экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении. - Эти меры направлены на поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе с целью недопущения наступления негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции".

Одно из предложений Минфина предусматривает, что заказчики (по соглашению сторон) смогут изменять из-за пандемии коронавируса цены госконтрактов, сроки их исполнения. Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти

Другая поправка предоставит заказчикам право не требовать в 2020 году от субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечения исполнения госконтрактов. По замыслу министерства, эта норма должна оптимизировать порядок осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью устранения последствий обстоятельств непреодолимой силы и чрезвычайной ситуации

Ранее регуляторы в сфере закупок (Минфин и Федеральная антимонопольная служба России) признали пандемию коронавирусной инфекции обстоятельством непреодолимой силы и в официальных письмах разъяснили порядок использования норм 44-ФЗ, предусматривающие осуществление закупок при чрезвычайных ситуациях или наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

"При введении режима повышенной готовности в связи с распространением новой короновирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, заказчик вправе осуществить закупку любых товаров, работ, услуг, требуемых в связи с введением режима повышенной готовности, на основании пункта 9 части 1 статьи 93 закона "О контрактной системе" (44-ФЗ - у единственного поставщика), поскольку распространение такой новой коронавирусной инфекции является обстоятельством непреодолимой силы", - говорилось в письме Минфина.

ФАС, в свою очередь, сообщала, что при рассмотрении дел в сфере госзакупок будет учитывать эту пандемию как обстоятельство непреодолимой силы.

"Пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19) является обстоятельством непреодолимой силы, что необходимо учитывать при рассмотрении жалоб наи закупки госкомпаний, дел об административных правонарушениях, обращений о включении в РНП и проведении проверок" - говорилось в письме ФАС.

Также в разъяснениях ФАС отмечалось, что закупки, направленные на профилактику, предупреждение и ликвидацию последствий распространения COVID-19, могут осуществляться у единственного поставщика - при условии наличия причинно-следственной связи цели и предмета такой закупки.

Во вторник, Бюро расследований ОНФ (занимается, в том числе мониторингом госзакупок) предложило Минфину временно, на время борьбы с пандемией коронавируса, ослабитьзакона "О контрактной системе" (44-ФЗ).

"Направили на имя министра финансов РФ Антона Силуанова официальное письмо, - говорил "Интерфаксу" координатор Бюро расследований ОНФ, депутат Госдумы Антон Гетта. - Для эффективной борьбы с пандемией вируса COVID-19 в России требуется временное послабление норм 44-ФЗ для быстрого приобретения необходимых товаров, работ и услуг через систему государственных закупок".

"От государственных и муниципальных заказчиков требуются принятие незамедлительных мер по предотвращению заражения населения, - подчеркивал Гетта. - В этих условиях на период активной борьбы с коронавирусом необходимо установить послабление норм 44-ФЗ. Речь идет не только об экстренных закупках медикаментов, средств индивидуальной защиты, но и товаров, необходимых для профилактики, дезинфекции, например, коммунальной техники и моюще-дезинфицирующих машин".