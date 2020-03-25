Рынку труда готовят меры поддержки

25 марта. FINMARKET.RU -по поручению правительства подготовилподдержки занятости на российском рынке труда в период эпидемии коронавируса, пишет "Коммерсант", приводя высказывания главы ведомства Антона Котякова.Минтруд предлагает обеспечить работников, которым будет грозить увольнение, временной работой на их же предприятии.

Государство будет субсидировать работодателю расходы на их зарплаты — на уровне не менее МРОТ. Обратиться за субсидией работодатель сможет и в том случае, если возьмет на работу тех, кто недавно стал безработным.

— организация для уволенных сотрудников общественных работ.— предоставление безработным доступа к повышению квалификации. Те из них, кто будет готов вместо найма открывать собственное дело, смогут получить единовременную выплату — "подъемные" 60 тыс. руб. Финансировать антикризисные меры правительство планирует из средств Резервного фонда правительства — объем нужных расходов Минтруд определит после получения заявок от регионов.

По словам замглавы Минтруда Всеволода Вуколова, Минтруд планирует охватить этими мерами около 67 тыс. человек.

Министерство труда и социальной защиты не фиксирует существенного роста безработицы в России.

"На сегодняшний день ситуация в сфере занятости стабильная, у нас зарегистрировано более 1,5 млн вакансий, при этом на рынке труда только порядка 700 тыс. соискателей (официально зарегистрированных безработных). Эти данные - и по объему вакансий, и по количеству соискателей - сопоставимы с периодом 2017-2018 годов", - сказал глава ведомства Антон Котяков на брифинге во вторник.