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25 марта 2020 года 10:23
Рынку труда готовят меры поддержки
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dpa/ТАСС
25 марта. FINMARKET.RU - Минтруд по поручению правительства подготовил меры поддержки занятости на российском рынке труда в период эпидемии коронавируса, пишет "Коммерсант", приводя высказывания главы ведомства Антона Котякова. В первую очередь Минтруд предлагает обеспечить работников, которым будет грозить увольнение, временной работой на их же предприятии. Государство будет субсидировать работодателю расходы на их зарплаты — на уровне не менее МРОТ. Обратиться за субсидией работодатель сможет и в том случае, если возьмет на работу тех, кто недавно стал безработным. Вторая мера — организация для уволенных сотрудников общественных работ. Третья — предоставление безработным доступа к повышению квалификации. Те из них, кто будет готов вместо найма открывать собственное дело, смогут получить единовременную выплату — "подъемные" 60 тыс. руб. Финансировать антикризисные меры правительство планирует из средств Резервного фонда правительства — объем нужных расходов Минтруд определит после получения заявок от регионов. По словам замглавы Минтруда Всеволода Вуколова, Минтруд планирует охватить этими мерами около 67 тыс. человек. Министерство труда и социальной защиты не фиксирует существенного роста безработицы в России. "На сегодняшний день ситуация в сфере занятости стабильная, у нас зарегистрировано более 1,5 млн вакансий, при этом на рынке труда только порядка 700 тыс. соискателей (официально зарегистрированных безработных). Эти данные - и по объему вакансий, и по количеству соискателей - сопоставимы с периодом 2017-2018 годов", - сказал глава ведомства Антон Котяков на брифинге во вторник.
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