Готовый бизнес подешевел, спрос на него подрос

25 марта. FINMARKET.RU - Спрос на готовыйвырос в половине крупнейших городов России. Более всего - в Ижевске, Екатеринбурге, Ульяновске. Средняя стоимость предложения по стране составила 3,1 млн рублей, пишет "Российская газета", ссылаясь на исследование "Авито". Это на 6% меньше, чем в 2018 году.

Дороже всего продавался готовый бизнес в Ростове-на-Дону - почти 4,3 млн рублей. За такие деньги можно было приобрести строительный бизнес. На второй и третьей строчках расположились Москва и Самара - в среднем более 4 млн рублей. Наиболее выгодные лоты были выставлены в Ульяновске - в среднем за 1,3 млн рублей, а также в Омске и Челябинске. На эту сумму реальнее всего было приобрести бизнес в сфере торговли, к примеру, готовый магазин.

Как указывает "РГ", активно предприниматели интересовались покупкой интернет-магазинов - интерес к ним увеличился на 5%. Приобрести их в среднем можно было за 521 тысячу рублей. Самыми дорогими предложениями оказались сельхозкомпании со средней стоимостью в 11 млн рублей, за год они подорожали на 4%.

Спрос на покупку готового бизнеса за прошедший год вырос на 4%, наибольший интерес - к компаниям в сфере услуг, торговым предприятиям и общественному питанию. В целом по стране действующие предприятия стали выставлять на продажу на 10% чаще, чем в 2018 году.

По мнению экспертов, относиться к таким объявлениям нужно крайне внимательно. За выгодным предложением может скрываться компания с ушедшими в минус доходами. Как рассказал "РГ" член Комитета по инвестициям общероссийской общественной организации "Опора России" Тимур Тес, около 80% объявлений о продаже готового бизнеса можно отнести к категории убыточных. Продажа готового бизнеса нередко связана с желанием переложить финансовые проблемы на чужие плечи. Объем обязательств может превышать доходность бизнеса.