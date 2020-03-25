Автодилеры и торговые центры просят о поддержке

25 марта. FINMARKET.RU -просят правительство о поддержке отрасли в преддверии неминуемого серьезного падения авторынка из-за пандемии коронавируса. Письмо с соответствующей просьбой направила премьеру Михаилу Мишустину ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД), в которую входят около 1,25 тыс. дилеров (67% продаж автомобилей),пишут "Ведомости"

Дилеры просят правительство о поддержке, отмечая, что из-за сложившейся ситуации пострадают как продажи новых автомобилей и машин с пробегом, так и рынки сервисных услуг и запчастей.

"Чтобы избежать масштабных увольнений персонала и банкротств, автодилеры просят, в частности, с 1 апреля и до прекращения всех ограничительных мер освободить их от социальных выплат, ввести каникулы по налогам на имущество и землю, дать отсрочку по уплате НДС", - пишут "Ведомости" со ссылкой на копию письма.

Как заявил газете заместитель исполнительного директора "Ключавто" Сергей Киселев, подтвердивший подлинность письма, потери авторитейла могут составить 10-20 млрд рублей от оборотного капитала отрасли, а закрыться рискуют до 30% дилерских центров. В письме также отмечается, что российский авторитейл создан национальными инвесторами.

Во второй половине марта зарезервировано под покупку в 1,5-2 раза больше машин массовых и премиум-брендов, чем в начале месяца, год к году рост более чем в 1,5 раза, сообщил газете операционный директор "Авилона" Александр Никонов. Он отметил, что ажиотажный спрос объясняется предстоящим пересмотром цен из-за роста курсов валют. В "Рольфе" изданию заявили, что за 16-22 марта продажи выросли на 35%. У "Ключавто", по словам Киселева, продажи в марте растут на 15-17% год к году.

Дилеры также обеспокоены дефицитом продукции, который может возникнуть из-за приостановки работы автоконцернов в связи с распространением коронавируса.

Авторы письма в правительство отмечают, что сегодня в стране 3,3 тыс. дилерских центров, а в авторитейле работают почти 300 тыс. сотрудников. Годовой оборот отрасли составляет примерно 3 трлн рублей.

Российский совет торговых центров (РСТЦ) просит у правительства налоговых льгот и помощью с реструктуризацией кредитов. Соответствующее письмо совет направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину ("Интерфакс" ознакомился с копией документа).

Из-за распространения коронавируса наблюдается снижение трафика посетителей, падение выручки у компаний-арендаторов, которые занимают до 80% площадей торгового центра. "Учитывая, что в большинстве случаев арендная плата рассчитывается в виде процента от оборота размещаемых на территориипредприятий, мы с уверенностью прогнозируем, что в ближайшее время платежеспособность торговых центров резко снизится", - говорится в письме.

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 трлн рублей и ставятся под угрозу не менее 1 млн рабочих мест в торговых центрах страны", - утверждают авторы обращения (его подписали президент РСТЦ Булат Шакиров и управляющий директор Олег Войцеховский).

Они просят дополнить меры господдержки (план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции) и помочь индустрии торговой недвижимости.

В частности, РСТЦ предлагает государству субсидировать процентные ставки по действующим кредитам в размере не менее 4%, поддержать реструктуризацию кредитов госгарантиями, отсрочить уплату НДС и налога на прибыль на три месяца с возможностью продления отсрочки до 31 января 2021 года. Кроме того, РСТЦ просит временно отменить остальные налоговые платежи (земельный налог, налог на имущество) и временно отменить арендные платежи за земельные участки под торговыми центрами, если эти участки находятся в государственной собственности.

Еще одна отрасль, которая может пострадать от распространения коронавируса, – операторы коммунальных отходов, отмечают "Ведомости" .. Их финансовое состояние и до этого было шатким – чиновники говорили об 11 проблемных регионах, а Национальная ассоциация концессионеров и долгосрочных инвесторов в инфраструктуру фиксировала риски у 30 из 220 операторов.

Теперь их положение еще больше ухудшается. В столице Тувы Кызыле с 20 марта и вовсе был введен режим чрезвычайной ситуации из-за приостановки вывоза мусора региональным оператором СТ-ТБО. Население и компании не оплачивали услуги оператора, всего у него долгов накопилось более чем на 30 млн руб.

У 10 операторов дебиторская задолженность на конец 2019 г. превышала 1 млрд руб., сообщал ранее "Ведомостям" участник рынка. По всей России собираемость в среднем 70%, приводило данные в конце 2019 г. Минприроды. Дальше она будет падать, уверены операторы коммунальных отходов.

Ситуация может усугубиться из-за вспышки коронавируса, отмечает председатель профильного комитета "Опоры России" Полина Вергун. Из-за того что часть людей оказалась на карантине и многие перешли в режим самоизоляции, отходы могут вырасти на 20%, объясняет она. Но платежи населения будут падать вместе с сокращением их доходов, замечает руководитель ассоциации "Чистая страна" Руслан Губайдуллин.