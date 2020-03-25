Что войдет во второй список мер поддержки бизнеса

25 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития готовит второй антикризисный план, который в первую очередь направлен на поддержку общепита и гостиниц, заявлял ранее министр экономического развития Максим Решетников. Так, гостиничному бизнесу и выставочным центрам предоставят отсрочку не только по процентам, но и по "телу" кредитов. Кроме того, будет установлен порядок возмещения средств по процентным платежам, пишут "Известия", со ссылкой на источники в министерстве . Ранееввело для туристической сферы отсрочку по взысканию налогов.

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Вместе с тем документ должен усилить полномочия кабмина в части регулирования контрольно-надзорной деятельности (КНД): правительство сможет устанавливать особенности проведения проверок в 2020 и 2021 годах. В частности, кабинет министров получит право отменять мероприятия по КНД для отдельных категорий предпринимателей, проводить проверки без физического взаимодействия с ними (изучая документы) и устанавливать дополнительные процедуры согласования с прокуратурой.

При этом ранее Минэкономразвития направило в правительство проект распоряжения, по которому малыйбудет освобожден от проверок на весь 2020 год, а крупный - на месяц, писали СМИ.

Также планируется усилить роль правительства в аккредитации и лицензировании. Обсуждается, что кабмин будет регламентировать особенности ведения такой деятельности, чтобы должностные лица как можно меньше контактировали с хозяйствующими субъектами. Помимо этого, правительство будет вправе дать разрешение временно работать без лицензии тем, у кого истек срок ее действия.

Обсуждаются и поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Сегодня штраф ниже минимального можно устанавливать только в исключительных обстоятельствах, связанных с имущественным положением обвиняемого, характером правонарушения и его последствиями. Во втором списке антикризисных мероприятий это условие может быть устранено. Нормативные акты, закрепляющие эти предложения, еще не готовы, отметил федеральный чиновник.

О первом блоке мер по поддержке экономики правительство объявило 17 марта. Среди них - антикризисный фонд на 300 млрд рублей, отсрочка по налогам для наиболее пострадавших отраслей, "зеленый коридор" на таможне для товаров первой необходимости, субсидирование кредитования торговых предприятий для создания запаса продукции первой необходимости и многое другое.

Распределенные полномочия мешают принимать быстрые решения на фоне коронавируса, поэтому усиление роли правительства в сфере контроля и надзора оправданно, отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров. Государство опаздывает с мерами поддержки минимум на две недели, что ведет к негативным последствиям для бизнеса, который принимает решения здесь и сейчас. Целесообразно было бы отменить проверки на ближайшие три года, так как предпринимателям потребуется минимум шесть лет, чтобы оправиться от ситуации 2020-го, предложил Бухаров.