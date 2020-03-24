Самозанятым упростили отчисление взносов в ПФР

24 марта. FINMARKET.RU - Плательщикам налога на профессиональный доход теперь проще делать самостоятельные отчисления в Пенсионный фонд России (ПФР). Такая функция стала доступна в мобильном приложении, которое используют

В ставки налога для граждан, работающих на себя (4% для тех, кто оказывает услуги другим гражданам, и 6% для тех, кто работает с ИП и компаниями), включеныв систему обязательного медстрахования. Взносы всамозанятые могут отчислять в добровольном порядке. Чтобы упростить им эту задачу, налоговики расширили функционал приложения "Мой налог", пишет "Российская газета"

Формировать отчисления можно двумя способами: единовременным платежом или произвольной суммой. При уплате страховых взносов не менее фиксированного размера (в 2020 году эта сумма составляет 32448 руб. за полный календарный год) в страховой стаж засчитывается один календарный год. Размер стоимости страхового года рассчитывается с даты регистрации в ПФР в качестве страхователя до конца календарного года. При уплате страховых взносов, не превышающих минимального размера, в стаж будет засчитан период пропорционально произведенному платежу.

Чтобы начать отчислять взносы, самозанятому достаточно подать заявление через приложение. Личное посещение ПФР не требуется.

Эксперимент по налоговому режиму для самозанятых стартовал 1 января 2019 года. Сейчас он работает в 23-регионах, а с середины 2020 года его планируют распространить на всю страну. Спецрежимом могут пользоваться граждане, которые не имеют работодателя и наемных работников, создают продукт или услугу самостоятельно без посредников и чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Платить налог они могут, регистрируясь в мобильном приложении, которое обеспечивает все взаимодействие между налоговыми органами и самозанятыми.