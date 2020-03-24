Против тенденции: банки начали поднимать ставки долларовых вкладов

24 марта. FINMARKET.RU - Сразу два крупных банка объявили в понедельник о повышении ставок долларовых вкладов – вопреки сложившейся на рынке тенденции, пишут "Ведомости". С начала марта долларовыеснизили более трети из топ-30 розничных банков, а некоторые их фактически обнулили или вовсе от них отказались после обнуления ставок ФРС США.

"Тинькофф банк" повысил ставки долларовых краткосрочных вкладов – на 0,5–1 процентный пункт (п. п.) до 1,5% годовых; доходность депозитов от года осталась на уровне 1% годовых. Совкомбанк, который лишь в минувший четверг снизил долларовые ставки на 0,5 п. п., с 24 марта возвращает их на прежний уровень 0,9–1,7% годовых, следует из информации на сайте банка.

Другие опрошенные "Ведомостями"из топ-30 по размеру портфеля вкладов населения пока не планируют повышать долларовые ставки. Банки "Санкт-Петербург", "Зенит" и "Открытие", напротив, готовы снизить долларовые ставки, признались их представители. "Открытие" опустит их с 26 марта на 0,45 п. п., «Зенит» – со 2 апреля в среднем на 0,2–0,3 п. п. Сбербанк не комментирует изменение условий продуктов до их вступления в силу.

Потребности в валюте у банков нет – у них накоплено достаточно валютной ликвидности, указывает аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай, мнение которого приводят "Ведомости". Проблем с ликвидностью на рынке нет, подтверждает руководитель управления операций на валютном рынке Альфа-банка Александр Красный.

Привлеченную валюту особо некуда размещать, так как спрос компаний на валютные кредиты ограничен, напоминает Порывай. "Но Совкомбанк и "Тинькофф" – крупные игроки на рынке розничного кредитования, так что могут привлекать валюту у населения под выдачу рублевых кредитов", – предполагает он. "Потребкредитование приносит банкам наибольшую маржу, за счет которой они могут позволить себе привлечь валютный вклад с повышенной ставкой и затем конвертировать его в рубли с помощью валютного свопа (на рынке МБК ставки свопов сейчас находятся в диапазоне 5,66–5,89% годовых)", – объясняет он.

Директор – руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин говорит, что повышение ставок по валютным вкладам может быть связано со стремлением сохранить структуру фондирования и не допустить оттока части средств населения, конвертированных в валюту на фоне обесценения рубля. Другое объяснение – хорошая текущая доходность долларовых активов либо возросший спрос корпоративных заемщиков на валюту, продолжает он.

Представители Совкомбанка и "Тинькофф банка" объясняют повышение своих долларовых ставок желанием заработать на международном рынке, а также переманить клиентов у конкурентов, отказавшихся от валютных вкладов, пишут "Ведомости".