В РФ могут легализовать беспилотники и криптовалюту в "песочницах"

24 марта. FINMARKET.RU - 17 марта правительство внесло в Госдуму законопроект о "регуляторных песочницах", разработанный Минэкономразвития. Документ закрепил 8 отраслей, которые могут рассчитывать на дерегулирование при внедрении новых цифровых технологий, - это медицина, транспорт, дистанционное образование, торговля, финансовый рынок, строительство, промышленность, госуслуги.

Однако конкретный перечень норм законодательства, которые резидентам "регуляторных песочниц" можно будет не соблюдать, перечислен в другом документе - так называемом законопроекте-"спутнике". Без него одобренный правительством закон просто не работает, пояснял ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как пишут "Известия" , документ-"спутник" устанавливает изъятия в нескольких законах транспортной сферы. Резиденты "песочниц" получат возможность развивать беспилотный транспорт. Если раньше одним из препятствий для этого было требование о наличии в машине водителя, то теперь для отдельных разработчиков его действие можно будет отменить. Для беспилотного транспорта также нужны будут новые правила техосмотра и оценки соответствия автомобилей обязательным требованиям, пояснили в Минэкономразвития.

Поправки в законы в сфере здравоохранения дадут возможность сделать новый шаг в развитии телемедицинских технологий, уверены в министерстве. Участники "песочниц" смогут ставить предварительные диагнозы и назначать лечение дистанционно.

"Спутник" закрепляет и несколько исключений из законов, регулирующих госуправление. Корректировки предусматривают переход на модель "проактивного" обслуживания, то есть оказания услуг до фактического обращения заявителя.

Законопроект-"спутник" фиксирует также несколько изъятий из законов "О банках и банковской деятельности" и "О Центральном банке". Благодаря этому резиденты "песочниц" смогут протестировать, например, блокчейн и криптовалюту, сообщили в Минэкономразвития. Кроме того, их освободят от обязательных требований к финорганизациям в части минимального размера уставного капитала, резервирования средств и предоставления отчетности в ЦБ. Для участников "песочниц" могут быть отменены и нормативы по максимальному размеру риска на одного заемщика, следует из законопроекта.

Участники ЭПР могут также рассчитывать на смягчение валютного регулирования и контроля. Они получат право не следовать законодательству о валютных операциях между резидентами и нерезидентами, не соблюдать требования к ввозу и вывозу таких ценностей. Регулятором по вопросам "песочницы" на финансовом рынке станет Банк России, говорится в законопроекте.

Согласно документу, резидентам "песочниц" будет доступен ряд льгот и по законодательству о персональных данных.

"Регуляторные песочницы" - особый правовойдля внедрения новых технологий, которые не регулируются действующими законами.