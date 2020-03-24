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ЦБ рекомендует банкам реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым, чье положение ухудшилось из-за коронавируса
24 марта 2020 года 09:22
Инвестиционный рост закончился
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DPA/ТАСС
24 марта. FINMARKET.RU - К концу прошлого года индекс предложения инвестиционных товаров, рассчитываемый Центром макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), перестал расти, пишет "Коммерсант". За декабрь (после прироста за ноябрь на 0,3%) предложение инвесттоваров снизилось на 0,2% с учетом сезонности - на фоне улучшения динамики импорта машин и оборудования ситуация с их внутренним производством, как и с выпуском стройматериалов, стала ухудшаться.За 4-й квартал инвестиции снизились на 0,6% после роста на 1,6% за 3-й квартал 2019 года. "Следует полагать, что события первого квартала 2020 года обусловят ускорение снижения инвестактивности",- отмечают аналитики центра. По данным ЦМАКП, прирост выпуска российской промышленностью инвестиционных товаров за февраль 2020 года (с учетом сезонного и календарного эффектов) оказался нулевым против роста на 2,2% за январь, коронавирус и цены на нефть еще на имели столь заметного влияния на настроения участников рынка. О затухании инвестактивности косвенно свидетельствуют опубликованные вчера ЦБ данные о развитии банковского сектора в феврале 2020 года. Корпоративный кредитный портфель за месяц существенно не изменился (прирост на 51 млрд руб., или на 0,1%).
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Ключевые слова: Россия, инвестактивность, приостановка
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