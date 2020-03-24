Сокращения расходов федерального бюджета удастся избежать - Минфин

24 марта. FINMARKET.RU - Финансирование реализации правительством России мер поддержки в связи с пандемией коронавируса не потребует сокращения расходов федерального бюджета, в частности, в связи с имеющимися резервными средствами и проводимой федеральными органами приоритизацией расходов, говорится в сообщении Минфина РФ.

"В связи с эпидемиологической обстановкой в мире правительством РФ разработан и реализуется целый ряд мер поддержки населения и отраслей экономики. Поэтому нам необходимо реагировать на изменение ситуации и определить, какие мероприятия являются на данный момент приоритетными и должны быть профинансированы из федерального бюджета в первую очередь, в том числе за счет имеющихся резервов", - говорится в сообщении.

Так,отмечает, что в пределах федерального бюджета имеются ресурсы, в том числе резервные средства, позволяющие оперативно реагировать на изменения внешней конъюнктуры.

"Проводимая федеральными органами исполнительной власти работа по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях включает в себя определение направлений расходования средств резервного фонда правительства РФ. Ежегодно в ходе исполнения бюджета образуется экономия средств по отдельным статьям расходов, которые перераспределяются на другие приоритеты. Кроме того, часть ранее запланированных средств могла потерять актуальность, в том числе в связи с отменой отдельных мероприятий", - поясняется в сообщении.

Такой подход, отмечает министерство, "позволяет изыскать средства для новых приоритетных мер поддержки экономики и социальной сферы, не прибегая к секвестру бюджета". "Сокращение расходов федерального бюджета в 2020 году не планируется", - подчёркивается в сообщении.

В понедельник правительство сообщило, что Минфин и Минэкономразвития с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти должны в срок до 26 марта представить предложения по приоритизации расходов федерального бюджета в антикризисных целях. Это одно из поручений по итогам совещания по экономическим вопросам, которое премьер-министр Михаил Мишустин провел 21 марта.

Открывая вчерашнее совещание, премьер также заявил о необходимости расставить приоритеты для первоочередных расходов бюджета в условиях борьбы с вирусом.

"Нужно очень тщательно проработать параметры бюджета, расставить приоритеты для первоочередных расходов", - сказал Мишустин.

"Каждая предлагаемая мера должна быть выверена и просчитана. Коллеги, мы должны четко понимать, за счет каких средств будем их реализовывать, и, конечно, не раздавать людям пустых обещаний", - отметил премьер.