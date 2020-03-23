Экономисты РАН ухудшили прогноз роста экономики РФ в этом году

23 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года темпы роста российского ВВП могут снизиться с ранее ожидавшихся 2% до 0,2%, динамика доходов населения будет нулевой, инвестиции в основной капитал, при условии сохранения финансирования в рамках национальных проектов, вырастут на 2%. Экспорт сократится на 2%, а импорт - сразу на 8% (следствие слабого рубля). При наиболее вероятной среднегодовой цене на нефть в 35 долларов за баррель равновесное значение валютного курса составит 85 рублей за доллар, для стабилизации курса на уровне в 75 рублей ЦБ необходимо израсходовать в рамках уже начатых интервенций ("стандартных" и "дополнительных") $35 млрд из валютных резервов.

Такие оценки содержит предварительный, подготовленный Институтом народнохозяйственного прогнозирования, пишет "Российская газета" . Это не кризис, но рецессия, очень напоминающая ситуацию 2016 года.

При этом по текущим оценкам эпидемия коронавируса обойдется мировой экономике в 2020 году в замедлении роста на 1-1,5 процентных пункта. Это означает, что он составит лишь около 1%.

Учитывая запредельный уровень перекрестного резервирования в бюджетной и финансовой системе, прогноз ИНП РАН исходит из того, что все бюджетные планы на 2020 год будут выполнены, в том числе за счет резервов. Расчеты института показывают, что дефицит консолидированного бюджета при этом может достигать 3,5% ВВП, федерального - 2% ВВП. При длительном сохранении низких цен на нефть неизбежно обострится дискуссия о "потолках" госрасходов и приоритетах при финансировании нацпроектов, указывает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв.

Как отмечается в прогнозе, совершенно новая форма кризиса потребует от правительства в первую очередь мер по поддержке населения. Если граждане, работающие в бюджетном секторе и крупных компаниях будут, вне всякого сомнения, исправно получать зарплаты даже в условиях временного простоя, то в отношении занятых в мелком и среднем бизнесе такой уверенности нет. Этим людям нужно платить пособия по безработице в увеличенном размере, полагает Широв. Налоговые меры поддержки в сложившихся условиях будут малоэффективными, так как не смогут быстро повлиять на доходы населения.

Проблема прямого субсидирования спроса связана с рядом технических трудностей. Если с пенсионерами и бюджетниками все более или менее понятно, то что сделать с остальными не ясно; речь может идти о целенаправленном обеспечении спроса на покупку товаров первой необходимости (продовольствие, медикаменты).

Для крупного бизнеса главное отличие текущей ситуации от предыдущих кризисов в том, что после введения санкций исчезли риски, связанные с валютной закредитованностью ключевых публичных компаний. Помимо уже принятых или намеченных правительством решений, можно использовать зарекомендовавшие себя в 2009 и 2015 годах антикризисные меры - льготное кредитование ведущих компаний, расширение инструментов госгарантий по кредитам, увеличение госзакупок автомобильной и коммунальной техники и жилья для военнослужащих, а также расширение льготных программ для покупателей автомобилей, говорит Широв.