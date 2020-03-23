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ЦБ рекомендует банкам реструктурировать кредиты малому бизнесу и самозанятым, чье положение ухудшилось из-за коронавируса
23 марта 2020 года 11:05
Экономисты РАН ухудшили прогноз роста экономики РФ в этом году
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Валерий Шарифулин/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - По итогам 2020 года темпы роста российского ВВП могут снизиться с ранее ожидавшихся 2% до 0,2%, динамика доходов населения будет нулевой, инвестиции в основной капитал, при условии сохранения финансирования в рамках национальных проектов, вырастут на 2%. Экспорт сократится на 2%, а импорт - сразу на 8% (следствие слабого рубля). При наиболее вероятной среднегодовой цене на нефть в 35 долларов за баррель равновесное значение валютного курса составит 85 рублей за доллар, для стабилизации курса на уровне в 75 рублей ЦБ необходимо израсходовать в рамках уже начатых интервенций ("стандартных" и "дополнительных") $35 млрд из валютных резервов. Такие оценки содержит предварительный прогноз, подготовленный Институтом народнохозяйственного прогнозирования РАН, пишет "Российская газета". Это не кризис, но рецессия, очень напоминающая ситуацию 2016 года. При этом по текущим оценкам эпидемия коронавируса обойдется мировой экономике в 2020 году в замедлении роста на 1-1,5 процентных пункта. Это означает, что он составит лишь около 1%. Учитывая запредельный уровень перекрестного резервирования в бюджетной и финансовой системе, прогноз ИНП РАН исходит из того, что все бюджетные планы на 2020 год будут выполнены, в том числе за счет резервов. Расчеты института показывают, что дефицит консолидированного бюджета при этом может достигать 3,5% ВВП, федерального - 2% ВВП. При длительном сохранении низких цен на нефть неизбежно обострится дискуссия о "потолках" госрасходов и приоритетах при финансировании нацпроектов, указывает член-корреспондент РАН, замдиректора Института народнохозяйственного прогнозирования Александр Широв. Как отмечается в прогнозе, совершенно новая форма кризиса потребует от правительства в первую очередь мер по поддержке населения. Если граждане, работающие в бюджетном секторе и крупных компаниях будут, вне всякого сомнения, исправно получать зарплаты даже в условиях временного простоя, то в отношении занятых в мелком и среднем бизнесе такой уверенности нет. Этим людям нужно платить пособия по безработице в увеличенном размере, полагает Широв. Налоговые меры поддержки в сложившихся условиях будут малоэффективными, так как не смогут быстро повлиять на доходы населения. Проблема прямого субсидирования спроса связана с рядом технических трудностей. Если с пенсионерами и бюджетниками все более или менее понятно, то что сделать с остальными не ясно; речь может идти о целенаправленном обеспечении спроса на покупку товаров первой необходимости (продовольствие, медикаменты). Для крупного бизнеса главное отличие текущей ситуации от предыдущих кризисов в том, что после введения санкций исчезли риски, связанные с валютной закредитованностью ключевых публичных компаний. Помимо уже принятых или намеченных правительством решений, можно использовать зарекомендовавшие себя в 2009 и 2015 годах антикризисные меры - льготное кредитование ведущих компаний, расширение инструментов госгарантий по кредитам, увеличение госзакупок автомобильной и коммунальной техники и жилья для военнослужащих, а также расширение льготных программ для покупателей автомобилей, говорит Широв.
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