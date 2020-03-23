Растет спрос на загородное жилье

23 марта. FINMARKET.RU - Рост спроса на загородные дома отмечают эксперты рынка недвижимости. Это связано как с рано пришедшим весенним теплом, так и с эпидемией коронавируса, от которой хотят "сбежать" состоятельные клиенты, пишет "Российская газета".

Пока риелторы и девелоперы не наблюдают существенного сокращения числа сделок с недвижимостью из-за вынужденной самоизоляции россиян. Опасения упустить выгодный момент для покупки жилья больше волнуют покупателей, чем риск заразиться.

По словам директора Департамента вторичного рынка ИНКОМ-Недвижимость Михаила Куликова, гораздо большую, чем из-за вируса нервозность потенциальные клиенты испытывают из-за ослабления курса рубля и возможного повышения ипотечных ставок. "В таких условиях они, наоборот, спешили как можно скорее приобрести недвижимость", - говорит Куликов. В первой половине марта число звонков и просмотров квартир было на 10% выше, чем год назад.

Рост в последние дни числа заявок на покупку и аренду загородных домов отмечают и в Knight Frank. "Но нельзя однозначно сказать, что его стимулирует пандемия и желание состоятельных людей "укрыться за городом". Большую роль сыграла теплая зима и ранняя весна, что позволило открыть высокий сезон на загородном рынке раньше, чем обычно", - считает директор департамента городской недвижимости компании Андрей Соловьев.

В марте общийна жилье вырос на 5%, сообщают в ГК "А101", особенно заметно выросла доля покупок по ипотеке - с 65% в начале месяца до 75% к 20-м числам марта. "Спрос мог вырасти и сильнее. Но этому помешала пандемия, - говорит директор по маркетингу и разработке продукта ГК "А101" Дмитрий Цветов. - Люди сейчас предпочитают лишний раз не посещать общественные места, и офисы продаж застройщиков входят в их число".

В случае введения более строгого карантина помочь рынку недвижимости могли бы онлайн-инструменты. Такие возможности у компаний есть. "Инград" запустил дистанционную продажу квартир более года назад. В "А101" отработана продажа через интернет квартир, приобретаемых без ипотеки, договор подписывается электронной подписью. В отличие от других стран, где такие сервисы привлекают молодых покупателей, в России виртуальные услуги обычно пользуются спросом среди тех, кому далеко ехать к месту покупки, отмечает Цветов.