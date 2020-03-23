Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса

23 марта. FINMARKET.RU - На прошлой рабочей неделе (16-20 марта) в аптечных сетях по всей стране наблюдался резкий рост продаж, следует из опроса "Коммерсанта" , проведенного среди крупных фармритейлеров. Так, по словам гендиректора сети "Ригла" (2,8 тыс. точек) Александра Филиппова,противовирусных препаратов увеличились в 3,2 раза, средств гигиены - в 4,6 раза по сравнению с показателями позапрошлой недели. Кроме того, вырос объем реализации товаров и других категорий, в частности хлоргексидина биглюконата, раствора перекиси водорода и парацетамола. В "36,6" (1,4 тыс. точек), по словам гендиректора розничного подразделения компании Александра Кузина, повышенным спросом пользовались противопростудные препараты, витамины и иммуномодуляторы.

"Люди прекрасно понимают, что скоро лекарства подорожают, и закупаются впрок,- говорит владелец сети "Аптечные традиции" (317 точек) Дмитрий Руцкой. Мы сами предупреждаем тех, у кого есть хронические заболевания, для лечения которых нужны импортные препараты, о необходимости сделать запасы". На третьей неделе марта продажи компании выросли по сравнению с аналогичным периодом февраля на 50%, отмечает Руцкой. По его словам, для этого промежутка времени характерен рост лишь на 10%.

Ранее россияне активно закупали продукты длительного хранения в продуктовой рознице. Так, по данным Nielsen, в начале марта спрос на крупы подскочил на 27,8%, на замороженную продукцию - на 40,9%, на макаронные изделия - на 18,8%, на влажные салфетки - на 21,4%.

По прогнозам Руцкого, в ближайшие месяцы цены на импортные препараты вырастут не менее чем на 30% - столько составило падение рубля. При этом лекарства, входящие в перечень жизненно важных, стоимость которых регулируется государством, находятся под угрозой ухода с российского рынка вообще.

Между тем ряд участников рынка ждут вслед за ростом столь же резкого падения продаж. Например, в "36,6" прогнозируют, что после 23 марта снижение составит 20%.