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23 марта 2020 года 08:53
Продажи лекарств выросли из-за ажиотажного спроса
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Виталий Невар/ТАСС
23 марта. FINMARKET.RU - На прошлой рабочей неделе (16-20 марта) в аптечных сетях по всей стране наблюдался резкий рост продаж, следует из опроса "Коммерсанта", проведенного среди крупных фармритейлеров. Так, по словам гендиректора сети "Ригла" (2,8 тыс. точек) Александра Филиппова, продажи противовирусных препаратов увеличились в 3,2 раза, средств гигиены - в 4,6 раза по сравнению с показателями позапрошлой недели. Кроме того, вырос объем реализации товаров и других категорий, в частности хлоргексидина биглюконата, раствора перекиси водорода и парацетамола. В "36,6" (1,4 тыс. точек), по словам гендиректора розничного подразделения компании Александра Кузина, повышенным спросом пользовались противопростудные препараты, витамины и иммуномодуляторы. "Люди прекрасно понимают, что скоро лекарства подорожают, и закупаются впрок,- говорит владелец сети "Аптечные традиции" (317 точек) Дмитрий Руцкой. Мы сами предупреждаем тех, у кого есть хронические заболевания, для лечения которых нужны импортные препараты, о необходимости сделать запасы". На третьей неделе марта продажи компании выросли по сравнению с аналогичным периодом февраля на 50%, отмечает Руцкой. По его словам, для этого промежутка времени характерен рост лишь на 10%. Ранее россияне активно закупали продукты длительного хранения в продуктовой рознице. Так, по данным Nielsen, в начале марта спрос на крупы подскочил на 27,8%, на замороженную продукцию - на 40,9%, на макаронные изделия - на 18,8%, на влажные салфетки - на 21,4%. По прогнозам Руцкого, в ближайшие месяцы цены на импортные препараты вырастут не менее чем на 30% - столько составило падение рубля. При этом лекарства, входящие в перечень жизненно важных, стоимость которых регулируется государством, находятся под угрозой ухода с российского рынка вообще. Между тем ряд участников рынка ждут вслед за ростом столь же резкого падения продаж. Например, в "36,6" прогнозируют, что после 23 марта снижение составит 20%.
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