Российские заемщики заметно поправили свое кредитное здоровье

23 марта. FINMARKET.RU - В феврале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года заметно улучшилось "качество российских заемщиков", отмечается в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Так, специалисты бюро указывают на рост персонального кредитного рейтинга (ПКР) в большинстве сегментов на рынке заимствований для физических лиц. В наибольшей степени улучшение коснулось кредиток, где среднее значение рейтинга увеличилось с 642 до 652 баллов при одновременном снижении просрочки на срок более 90 дней с 12% до 8,5%, пишут "Известия"

В качестве основных причин произошедших изменений НБКИ называет сокращение аппетитов банков к риску, ужесточение отбора заявок и снижение доли одобрений при выдаче кредита. С октября прошлого года организациям приходится создавать повышенные резервы для людей с высокой долговой нагрузкой.

В итоге, указывается в обзоре, с февраля 2019 года по февраль 2020 года для потребкредитов доля одобренных заявок снизилась с 33,4% до 28,1%, для ипотеки - с 65,4% до 62,1%, а для автокредитов - с 46,5% до 31,4%. Это, в свою очередь, привело к скачкообразному росту среднего значения персонального ПКР. Помимо сегмента кредитных карт, хорошие результаты наблюдались и у классических заемщиков, которые берут деньги на потребительские цели. В этом сегменте ПКР вырос в среднем на пять баллов (с 627 до 633), а по автокредитам - на три балла (с 672 до 675).

Однако не все секторы показали положительную динамику. Так, у ипотечников ПКР остался на уровне 705 баллов, а у клиентов микрофинансовых организаций он увеличился незначительно - всего на один балл, до 497. Последний факт эксперты НБКИ объясняют тем, что заемщики с низким рейтингом могли перейти на обслуживание в МФО, чей аппетит к риску ниже из-за другой бизнес-модели.

В свою очередь, улучшение качества заемщиков отразилось и на кредитных портфелях банков и микрофинансовых организаций. За последний год доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней снизилась для потребкредитов с 22,4% до 19,3%, для автокредитов - с 8,7% до 7,1%, для микрозаймов - с 34,9% до 31,2%. По ипотеке процент плохих долгов изначально был невысоким (1,5%), и этот уровень не изменился.

Приведенные цифры позволяют говорить о том, что по значению ПКР можно судить о вероятной доле кредитов с просроченными платежами для выбранной группы заемщиков.

А вот стимулировать экономику за счет отказа от регулирования потребкредитования Центробанк правильным не считает. "Экономический спрос на товары не должен поддерживаться ростом закредитованности", - заявила Эльвира Набиуллина, отвечая на вопрос "Известий". По ее словам, нужно "посмотреть на ситуацию".