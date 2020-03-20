Глава ЦБ: необходимости в прямой поддержке граждан наличными в России нет

20 марта. FINMARKET.RU - Необходимости в прямой поддержке граждан наличными по американской модели в России нет, эффективность таких решений под вопросом, считает председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет. У нас и по ставке есть большой задел, что называется, и другие меры, которые позволят поддержать и граждан, и потребительскую активность, и доходы, и, конечно, еще раз подчеркну, что это нужно делать совместно с правительством", - сообщила Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Многие страны прибегают к этой мере (прямой поддержке граждан - прим. ИФ), когда уже все другие исчерпаны: и сниженыдо нуля, иногда в отрицательную область, обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков, когда это уже перестает влиять на повышение спроса на кредитную активность. Обсуждаются эти темы, эффект их тяжело оценить, очень много вопросов к тому, что деньги именно дойдут до потребителей и вызовут соответствующий рост потребительской склонности и стимулируют спрос", - добавила глава

В США сенаторы-республиканцы обнародовали законопроект о мерах поддержки экономики, который предусматривает предоставление кредитов бизнесу, снижение налогов и выплаты гражданам. Так, согласно законопроекту, выплаты в размере $1,2 тыс. получат, зарабатывающие менее $75 тыс. в год, для получающих от $75 тыс. до $99 тыс. сумма будет меньше, а для имеющих от $99 тыс. - выплат не будет. Семья с низким доходом, таким образом, сможет получить $2400 на двух взрослых и по $500 на ребенка.

Центральный банк сохраняет потенциал снижения ставок по ипотеке вк 7-8% до 2024 года, размер ставок в 2020 году будет зависеть от развития ситуации, заявила Эльвира Набиуллина.

"Мы рассматривали потенциал снижения ставок к 7-8%, действительно, в период до 2024 года, и в этот период этот потенциал сохраняется. Как будут вести себя в этом году ставки, во многом зависит от развития ситуации", - сказала она, отвечая на вопрос, как ЦБ оценивает потенциал снижения ипотечных ставок в 2020 году.

Глава ЦБ также отметила, что развитие ипотечного рынка - это важная и долгосрочная тенденция и ипотечный рынок, ипотечные продукты очень активно развиваются. "Да, сейчас мы видим, в силу изменившихся обстоятельств некоторые банки уже стали повышать ставки по ипотеке, кстати, это происходит в том числе и без изменений нашей ключевой ставки, просто у нас, например, выросли доходности по облигациям государственным", - сказала глава ЦБ.

Она напомнила, что для поддержки ипотечного рынка регулятор в пятницу анонсировал ряд мер: включил ипотечные облигации в ломбардный список, видоизменил макропруденциальные надбавки по кредитам с невысоким первоначальным взносом. "Мы сделали дробность, если у нас раньше были достаточно ограничительные, серьезные меры, когда первоначальный взнос меньше 20%, сейчас в границе между 20% и 15% мы сделали послабление. Тем не менее, на наш взгляд, важно очень следить за качеством ипотечных кредитов, первоначальный взнос тоже должен быть, и мы надеемся, что несмотря на такие временные сложности, ипотечный рынок, он будет развиваться", - заключила Набиуллина.