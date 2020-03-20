Роскомнадзору и ЦБ сообщили о популярной схеме онлайн-мошенничества

20 марта. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг передал в Роскомнадзор, ЦБ и МВД информацию о схеме хищения денег с банковских карт в интернете по итогам запроса Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ), следует из ответа ведомства ассоциации. АППСИМ в обращении в Росфинмониторинг сообщила о мошеннических трансакциях через P2P-шлюзы банков, то есть сервисы, обрабатывающие переводы между картами физических лиц, пишет "Коммерсант"

Схема основана на том, что мошенник создает, например, сайт по проведению платных опросов, после участия в которых пользователю приходит ссылка на получение крупного выигрыша. Для получения денег пользователю нужно заполнить несколько форм, после чего его просят оплатить небольшую комиссию, введя данные своей банковской карты.

В итоге деньги поступают на банковские карты мошенников. По данным АППСИМ, до 80% трансакций на мошеннических сайтах идут через P2P-шлюзы банков, в остальных 20% используются подставные онлайн-магазины. Проблема может затрагивать многие российские банки, но в первую очередь — Минбанк и Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), утверждается в обращении.

В результате проверочных мероприятий Минбанк выявляет сайты, на которых организуется указанный вид мошенничества, подтвердил “Коммерсанту” начальник управления информационной безопасности Минбанка Игорь Плотников. Он отметил, что доступ по IP от подобных серверов блокируется на стороне банка.

При этом за последнее время были выявлены сайты, на которых ввод информации о карте осуществлялся без перехода на страницу как банка, предоставляющего сервис переводов, так и банка-эмитента, указывает он.

Собеседник “Ъ” в одном из банков утверждает, что помимо упомянутых организаций подобные случаи нередко отмечаются в банках "Открытие" и Qiwi. В пресс-службе "Открытия" сообщили, что схема выманивания средств через фишинговые сайты не новая, и назвали ее больной темой для всей индустрии, подчеркнув, что большая часть мошеннических трансакций проходит через системы платежей других банков.