Антикризисный план предусматривает поддержку населения

20 марта. FINMARKET.RU - Правительство готовится поддерживать людей, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах. Для тех, кто лишится занятости, будут организованы курсы повышения квалификации и общественные работы, следует из антикризисного плана правительства, с которым ознакомились "Ведомости" . Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов предлагает создать фонд содействия занятости, чтобы доплачивать тем, кто лишился работы и не получил достойной компенсации от работодателя. Люди перегружены долгами и, если останутся без работы, не смогут платить за кредиты и ЖКХ, опасается он.

Следующая задача – лекарства. Правительство упростит доступ иностранных препаратов и изделий на российский рынок, частично отменит преференции для отечественных производителей на госторгах.

Власти обещают следить и за ростом цен на продовольствие и товары первой необходимости, и субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, и упростить импорт – обнулить ввозные пошлины (список товаров утвердит правительство), а экспорт при необходимости ограничить.

Замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов через представителя уверяет: дефицита товаров нет и не ожидается, сети ежедневно докладывают в министерство, сколько товаров осталось на вечер, и заранее договариваются о дополнительных поставках.

К объявленным мерам поддержки (мораторий на проверки, приостановка банкротств по инициативе Федеральной налоговой службы, налоговые каникулы пострадавшим отраслям) добавятся новые.

Транспортный и туристический бизнес получит компенсацию убытков, культурные и спортивные компании – поддержку, лизинговые – докапитализацию. Малый и средний бизнес сможет претендовать на трехмесячную отсрочку уплаты страховых взносов (30% фонда оплаты труда), а также временную отсрочку арендных платежей – для тех, кто снимает площади у государства.

Застройщикам субсидируют процентные ставки кредитов по проектному финансированию. Строительный сектор закредитован и в случае падения продаж у них могут возникнуть трудности с обслуживанием кредитов, говорит управляющий партнер "S.A. Ricci жилая недвижимость" Сергей Егоров, и начнется эффект домино, как в прошлые кризисы: приостановка финансирования проекта вызовет замедление строительства, что может полностью остановить продажи – клиенты не покупают здания, которые не строятся.

Ключевой вопрос – как вытаскивать экономику, когда эпидемия закончится, единодушны экономисты. В монетарной политике помочь должно снижение ставки, в фискальной – поддержка населения и бизнеса, говорит главный экономист Газпромбанка Сергей Коныгин, но вряд ли Минфин пойдет на такую программу поддержки, какие действуют в развитых странах. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова уверена, что ключевая задача государства не увеличивать долю в экономике, спасая бизнес, – нужен такой сценарий поддержки, когда государство не становилось бы акционером.