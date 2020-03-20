Большинство малых компаний не планирует инвестиции

20 марта. FINMARKET.RU - Более половины - 54% - малых и средних компаний не планируют инвестировать в 2020 году, следует из индекса RSBI - исследования бизнес-настроений сектора МСП, организованного ПСБ совместно с "Опорой России" и независимым исследовательским агентством MAGRAM Market Research. Это на 5 п.п. больше, чем было зафиксировано в опросе 2019 года: тогда от планов вкладывать средства в бизнес воздержалось 49% предприятий, пишут "Известия"

Основной причиной отказа от инвестиций в 2020 году стали неблагоприятные экономические условия: они помешали 47% предпринимателей. На низкую рентабельность бизнеса сослалась треть опрошенных, а четверть бизнесменов заявила об уменьшении или стагнации спроса на их продукцию. 24% респондентов пожаловались, что не могут прогнозировать отдачу от инвестиций, а 15% сообщили, что стоимость вложений превышает их прибыльность.

В то же время каждый пятый предприниматель отметил, что доволен масштабом своего бизнеса и необходимости в инвестициях нет. А 6% опрошенных признались в недостатке квалификации и знаний для того, чтобы делать вложения. Вопрос предполагал выбор нескольких вариантов ответа.

46% компаний все-таки собираются инвестировать в развитие, а более половины из них планирует увеличить размер вложений по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании. Треть, впрочем, оставит их на прежнем уровне, а 9% - сократит.

Главными драйверами инвестирования для МСП стали возможность привлечь новых клиентов - это актуально для 52% планирующих вложения, а также укрепить и сохранить позиции на рынке - в пользу этого высказались 47 и 44% респондентов соответственно. Вкладываться в бизнес предпринимателей мотивируют также возможность увеличить спрос (32%) и развить новые направления деятельности компании (27%). В то же время 15% предпринимателей к инвестициям мотивируют благоприятные экономические условия для компании, а 11% - уход с рынка конкурентов.

Чтобы достичь целей, бизнес в первую очередь собирается вкладывать в закупку и обновление оборудования, техники, а также транспорта - сделать это планирует почти половина опрошенных. На поиск новых партнеровнаправят 43%, а на рекламу и маркетинг - треть предпринимателей. Наименьшей популярностью пользуются вложения в развитие экспорта за границу: только 6% компаний будут это делать.

Источниками финансирования предприниматели чаще всего называли средства компании (52%) и личные деньги собственников бизнеса (49%), а также банковские кредиты (20%), следует из опроса. И только 7% высказались в пользу государственных субсидий и грантов.

В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1530 компаний сектора МСП из всех регионов России, он проводился в январе 2020 года, отмечают авторы.

Уже в январе предприниматели начали предчувствовать приближение экономической нестабильности и кризиса, что заставило большинство из них отказаться от планов по инвестициям, отметил глава "Опоры России" Александр Калинин. Индикаторами были снижение курса рубля и цен на энергоносители. С учетом негативных событий последнего временипродолжит сокращать вложения и в дальнейшем, прогнозирует он.