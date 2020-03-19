Режим самоизоляции позволит сэкономить до 46% бюджета

19 марта. FINMARKET.RU - Люди, решившие самоизолироваться на фоне распространения коронавируса, могут сэкономить до 46% своего бюджета за счет сокращения расходов на досуг и транспорт, пишут "Известия", ссылающиеся на выводы аналитиков компании FinExpertiza, которые провели исследование по просьбе газеты. Однако сэкономленные средства рискуют быть потрачены на запасы продуктов и импульсивный онлайн-шопинг, предупреждают эксперты.

При расчетах аналитики использовали официальную статистику о структуре расходов российских домохозяйств за 3-й квартал 2019 года (последние доступные данные). За основу в исследовании взята ситуация добровольного "карантина", когда человек работает из дома и проводит большую часть досуга в квартире — не пользуется транспортом, не ходит в кафе и рестораны, не посещает развлекательные и культурные мероприятия. Чтобы подсчитать потенциальную экономию, соответствующие траты были исключены из общих ежемесячных расходов.

Получилось, что при самоизоляции в среднем по Россиисоставляет 29,2%. Этот показатель складывается из 15,5% сбереженных доходов за транспортные услуги, 10,1% высвобождаются благодаря отсутствию трат на отдых и культурные мероприятия, еще 3,6% — это отказ от походов в кафе и рестораны. В натуральном выражении средняя по стране сумма экономии составляет 5,7 тыс. рублей в расчете на одного члена семьи.

Однако, пишут "Известия", в зависимости от региона показатели сильно разнятся. Больше всего смогут сэкономить жители Архангельской области, показало исследование. Здесь пребывание дома позволило бы снизить расходы на 46,1%, или примерно на 12,5 тыс. рублей в месяц. Меньше всего могли бы снизить свои расходы жители Северной Осетии (на 12,8%, или 1,7 тыс. рублей).

В теории исключение расходов на дорогу, питание и досуг вне дома приводит к существенной экономии личного бюджета для отдельно взятого человека, способного работать удаленно, подытожила президент сети FinExpertiza Елена Трубникова, мнение которой приводят "Известия".

В целом жезначительно не изменит потребительские стратегии. И те, кто привык экономить, и те, кто склонен тратить всё до копейки, продолжат это делать, уверен управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.. Транжир праздное времяпровождение будет побуждать покупать, например, контент в виде сериалов и книг, заказывать вкусные блюда с доставкой, обставлять квартиру или делать в ней косметический ремонт, до которого никогда не доходили руки, заниматься тюнингом автомобиля или листать доски объявлений в поисках новой машины, пояснил специалист.

Если не впадать в крайности, люди, привыкшие и умеющие экономить, смогут сберечь до 20% семейного бюджета на месяц, а те, кто любит тратить, увеличат расходы примерно на те же 20%, заключил эксперт.