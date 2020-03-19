Покупателям деревянных домов готовят субсидии

19 марта. FINMARKET.RU - Минпромторг готовится обновить меры поддержки покупателей деревянных домов. Проект постановления уже внесен в правительство, сейчас его дорабатывают. Дата принятия документа не определена, но с большой вероятностью он выйдет в апреле, пишет "Российская газета". "Актуальная редакция проекта постановления предусматривает компенсацию первоначального взноса на кредит, выданный на покупку деревянного дома, в размере не более 10% стоимости дома", - сообщил "Российской газете" статс-секретарь, замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Выплата будет предоставляться на покупку деревянного дома стоимостью не более 3,5 млн рублей. Срок передачи жилья владельцу не должен превышать четырех месяцев с даты заключения кредитного договора. Сейчас льгота подразумевает 5-процентное снижение кредитной ставки на покупку домокомплектов из дерева.

Новый документ также устанавливает требования к домокомплекту. Его стены должны быть выполнены из клееного или цельного бруса, массивных панелей, сформированных из деревянных ламелей, панелей с использованием ориентированно-стружечных, цементно-стружечных или древесноволокнистых плит средней плотности (плит МДФ).

На компенсации в проекте бюджета на 2020-2022 годы предусмотрено 400 млн рублей ежегодно. Минпромторг будет субсидировать первый взнос банкам по уже выданным кредитам. Поэтому выплаты начнутся после того, как банки начнут выдавать кредиты.

Сегодня на рынке уже есть ссуды для покупателей деревянных домов, пишет "РГ". К примеру, один из банков выдает займы под 13% на 10 лет на сумму до 6 млн рублей. Есть банки, которые рассматривают возможность запуска кредитного продукта со схожей ставкой. Привлекательность этих предложений в отсутствии залога. Ранее банки были заинтересованы лишь в тех клиентах, которые под строительство дома готовы предоставить в залог другое, к примеру, городскую квартиру. Но на такой шаг готовы далеко не все заемщики.