Банки более чем в 3 раза нарастили комиссионные доходы по займам в 2019 г.

19 марта. FINMARKET.RU - Российскиестремятся повысить свою устойчивость и покрывать операционные расходы дополнительной прибылью. На это их толкает падение процентного дохода по кредитам, который снижается из-за уменьшения ключевой ставки до 6%. Так, за 2019 год финансовые организации увеличили комиссионныепо займам гражданам на 227,3%, или в 3,3 раза. Они составили 51,9 млрд рублей против 15,8 млрд рублей за 2018 год. Об этом свидетельствуют данные исследования "БКС Премьер", пишут "Известия"

В нынешней экономической обстановке низкие уровни процентных доходов, вероятно, сохранятся на длительный период, поэтому банки ищут способы компенсации, считает замдиректора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

В этом году, согласно прогнозам управляющего директора по банковским рейтингам "Эксперт РА" Александра Сараева, рентабельность банковского бизнеса снизится, потому что реализовался рыночный риск. "Ожидаем роста доли безрисковых комиссионных доходов в прибыли банков, потому что упадет спрос на потребительскиеи автокредиты", - сказал Сараев.

Авторы исследования отмечают, что в 2019 году эффективность кредитования граждан превысила аналогичный показатель по корпоративным займам. На процентах по ссудам физлицам банки заработали на 15,5% больше, чем годом ранее - 2,2 трлн рублей. На займах бизнесу прибыль финансовых организаций увеличилась на 2,2% - до 2,1 трлн рублей.

Как утверждает Сараев, наблюдается дефицит качественных заемщиков среди юридических лиц, поэтому в прошлом году ссудный портфель бизнеса прибавил незначительно - 1,4%. За аналогичный период долг по потребительским кредитам вырос на 19%, следует из данных ЦБ. Это привело к тому, что доходы по займам гражданам превзошли прибыль от корпоративного кредитования, добавил он.

При этом по кредитам населению традиционно более высокие ставки, поэтому, несмотря на значительную разницу в объемах кредитования, потребительский сегмент приносит больше дохода, рассказал директор - руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин.

Дальнейшее распространение коронавируса может привести к рецессии и ухудшению кредитного качества заемщиков в отдельных отраслях, считает эксперт. Это негативно отразится на динамике выдачи займов, ведь финансовым организациям придется аккуратнее оценивать риск того, что ссуду могут не вернуть.

При этом Доронкин полагает, что комиссионные доходы ведут себя стабильнее в периоды экономических спадов. Они могут частично нивелировать негативный эффект на финансовый результат банков, добавил он.

С ним соглашается аналитик "Финама" Наталья Малых: распространение вирусной инфекции негативно повлияет на процентные доходы банков и качество кредитного портфеля. Предпринятые правительствами разных стран меры по борьбе с COVID-19 ограничивают международную торговлю, бизнес, влияют на логистику и, соответственно, могут ухудшить отчеты по прибыли компаний в 1-м и 2-м кварталах.

"Эти компании могут допустить просрочку по кредитам или даже объявить дефолт. В лучшем случае ожидаем снижение экономической активности, а общая неопределенность приведет к падению выдачи новых кредитов и ограничит рост комиссионных, так как объем торговых операций снизится", - считает эксперт.