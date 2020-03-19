В список причин форс-мажора для госзаказа введен коронавирус

19 марта. FINMARKET.RU - Одной из мер антикризисного плана правительства стало введение коронавируса в список причин форс-мажора в- у поставщиков могут быть срывы поставок не по их вине, пишут "Ведомости"

Как говорит представитель Минфина, мера обсуждается, но, в принципе, закон уже позволяет освободить исполнителя госконтракта от уплаты неустойки, если просрочка произошла из-за действия непреодолимой силы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обещает решить проблему - служба даст соответствующие указания территориальным управлениям. При этом они будут касаться не только госзаказа, но и закупок госкомпаний. "Очевидно, что пандемия - этои для госзаказа, и для закупок госкомпаний, - комментирует замруководителя службы Михаил Евраев. - Решения ФАС будут основываться на этом". Соответствующее письмо он намерен направить территориальным управлениям в ближайшее время.

правила закупок жестко регулируются, за нарушение сроков или срыв поставок компании грозит не только штраф, но и попадание в реестр недобросовестных поставщиков. И компании из этого реестра не могут участвовать в торгах за госзаказ.

Волна форс-мажорных невыполнений по госконтрактам накрыла в первую очередь региональные контракты по поставкам средств индивидуальной защиты, бесконтактных термометров, антисептических и дезинфицирующих средств, знает предприниматель Дмитрий Тортев. Вторыми пострадавшими оказались поставщики компьютерной техники - низкая маржинальность поставок и привязка к курсу доллара ставит под угрозу выполнение крупных контрактов, которые выполняются не со складских остатков, а прямым импортом, рассказывает Тортев.

По многим госконтрактам поставляется иностранное оборудование, но во многих странах уже введен карантин, встают заводы, говорит поставщик материалов и оборудования государству и госкомпаниям Сергей Званцугов. Его предприятие должно поставить спецтехнику, манипулятор которой делается в Италии, поэтому в срок привезти его не получится.

Как замечает Тортев, третья волна накроет оставшиеся госконтракты длинного цикла, по которым предполагается не разовое- логистические цепочки разорваны, подвоз товаров может быть остановлен.

Мера правительства по расширению форс-мажора полезна, но любую хорошую инициативу будут использовать в свою пользу и недобросовестные поставщики, предупреждает Званцугов, нужен адекватный алгоритм признания форс-мажора в каждой конкретной ситуации.

Госкомпании также признают проблемы. Например, "дочкам" "Ростеха" приходится корректировать работу с поставщиками и прорабатывать альтернативные источники комплектующих, в частности китайских. Как говорит директор по внешним коммуникациям "Росэлектроники" (входит в "Ростех") Арсений Брыкин, корпорация, как крупнейший индустриальный госмеханизм, готова стать поставщиком большого спектра продукции, которая поможет справиться с распространением вируса. Этот вопрос сейчас обсуждается в правительстве, знает Брыкин.

Представители аппарата правительства и Минпромтрогра не ответили на запрос "Ведомостей" о возможном назначении "Ростеха" единственным поставщиком.