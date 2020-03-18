Кто сможет выйти на пенсию досрочно

18 марта. FINMARKET.RU - В России более 4 млн человек старше 50 лет планируют трудоустройство, а более 1,5 млн из них находятся в активном поиске работы, подсчитал для "Российской газете" исследовательский центр портала SuperJob. Эксперты также отмечают, что соискателям старше 50 лет найти работу сложнее.

Официально на учете в центрах занятости числятся около полумиллиона людей предпенсионного возраста. Те, кто не может трудоустроиться больше года, вынуждены соглашаться на более низкооплачиваемый или даже менее квалифицированный труд, поскольку перестают получать пособие по безработице.

Депутаты предлагают отпускать на заслуженный отдых мужчин в 60 лет и женщин в 55 лет, которые остались без работы и не смогли трудоустроиться в течение года после обращения в центры занятости. А гражданам, которые попали под сокращение за 2 года до наступления пенсионного возраста, нужно разрешить оформлять досрочную пенсию в день увольнения, полагают в парламенте. Законопроект о назначении досрочной пенсии для безработных граждан предпенсионного возраста внесен в Госдуму.

Как пояснил "РГ" автор документа, депутат Госдумы Андрей Барышев, около 75% людей предпенсионного возраста испытывают трудности с дальнейшим трудоустройством после увольнения, поскольку не могут конкурировать с молодежью. И работодатели ценят их меньше и часто ущемляют в зарплатах.

Предполагается, что для назначения досрочной пенсии у безработного должен быть трудовой стаж не менее 15 лет и уважительная причина расторжения последнего трудового договора, а после достижения официального пенсионного возрастапо старости будет назначаться автоматически.

Согласно данным SuperJob, сейчас женщины испытывают трудности с поиском работы чаще всего в возрасте от 51 до 56 лет, а мужчины в 51-53 года, а затем непосредственно перед выходом на пенсию в 57-59 лет.

Многие соискатели, которым за 50, рассказывают, что работодатели совершенно открыто отказывают в трудоустройстве, ссылаясь на молодой коллектив, в который человек старшего поколения просто не впишется.

Общая численность безработных в России, по данным Росстата, сегодня превышает 3 млн человек, около 7% из них - люди предпенсионного возраста. Наиболее напряженная ситуация складывается в Пермском и Алтайском краях, Забайкалье, Саратовской, Пензенской, Омской областях, а также в Еврейской автономной области. Самая спокойная ситуация на рынке труда в Москве и на Чукотке.

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил индексацию соцпенсий с 1 апреля на 6,1%. Это существенно выше индексации социальной пенсии за последние годы: в 2019 году прибавка составляла 2%, в 2018 году - 2,9%. Расходы на индексацию составят 2,41 млрд рублей в месяц, или 21,7 млрд рублей до конца текущего года, сообщал глава Минтруда Антон Котяков.