Помощь авиации и туризму может обойтись бюджету в 50 млрд руб.

18 марта. FINMARKET.RU - Авиационный транспорт ииспытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние - такова совместная позиция ЦБ и правительства, следует из пресс-релиза, опубликованного на сайте регулятора. Перечень налогов, которые авиаперевозчикам и туркомпаниям позволят временно не перечислять, еще обсуждается, сообщил "Известиям" источник, близкий к правительству. Их могут освободить в том числе от выплат за работников, например от страховых взносов. В общей сложности объем выпадающих доходов бюджета может составить примерно 50 млрд рублей в 1-м квартале, сообщил источник.

Поддержка авиаотрасли может включить заморозку аэропортовых сборов, продление нулевого НДС на рейсы в обход Москвы, удешевление лизинга, заявлял ранее глава Росавиации Александр Нерадько.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев согласен с оценкой выпадающих доходов бюджета по итогам первого полугодия в 50 млрд рублей. По его мнению, нужно освобождать компании от всех корпоративных налогов.

Однако помимо послаблений за счет бюджета, планируется простимулировать банки продолжить кредитовать авиацию и туризм. Так, ЦБ разрешил финансовым организациям продолжить работать с заемщиками из этих отраслей вне зависимости от ухудшения их платежеспособности.

В пресс-службе Минфина в ответ на запрос "Известий" напомнили слова замминистра финансов Алексея Сазанова о том, что ведомство с учетом сложившейся ситуации в ближайшее время усовершенствует механизм по отсрочке уплаты налогов, а конкретные компании и отрасли, на которые будет распространяться это правило, определит правительство. Об этом статс-секретарь ранее говорил журналистам.

В настоящее время предложены только косвенные неденежные меры поддержки, в то время как объемы недополученных доходов авиакомпаний продолжают расти, заявили "Известиям" в группе S7 в ответ на вопрос о достаточности заявленных в антикризисном плане мероприятий.

Расширение госпомощи на другие сферы будет зависеть от влияния коронавируса на экономическую активность предприятий и граждан. Если негативный эффект не усилится, а ЦБ экстренно не повысит ключевую ставку, то уже представленный антикризисный план в целом будет достаточным для постепенного восстановления экономики, считает старший вице-президент Совкомбанка Владислав Монов.

Так или иначе, но резких шагов по поддержке тех или иных отраслей экономики предпринимать не следует, уверен эксперт РАНХиГС Александр Дерюгин. Как будет развиваться ситуация и какие сферы в конечном счете окажутся под ударом, сказать пока невозможно. Если сейчас дать денег, например, ритейлу, потом их может не хватить на такие стратегически важные отрасли, как добыча и обработка металлов. При этом эксперт согласился с тем, что налоговые послабления для авиакомпаний и туроператоров могут сократить поступления в казну на 50 млрд рублей.