Коронавирус парализует поездки по России

18 марта. FINMARKET.RU - Вслед за туроператорами выездного и въездного туризма с проблемами могут столкнуться игроки внутреннего рынка. Некоторые регионы России рекомендовали госслужащим, детским группам отказаться от поездок в другие субъекты РФ, что приводит к падению динамики показателей рынка внутреннего туризма, заявил собеседник "Коммерсанта" на туррынке. Это подтверждает опрос региональных властей. Так, чиновники Чукотки рекомендовали воздержаться от поездок всем жителям автономии. То же рекомендуют власти Иркутской области, Ямало-Ненецкого округа и Башкирии. В Якутии и Татарстане власти посоветовали родителям в весенние каникулы ограничить выезды детей за пределы республик. В Свердловской области такое предписание получили образовательные учреждения.

В Ярославской области и Хабаровском крае чиновникам рекомендовано минимизировать поездки по России, детские туры отменяются. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поручил органам власти направлять работников в служебные командировки в неблагоприятные с точки зрения распространения коронавируса российские регионы в исключительных случаях. Региональный штаб Челябинской области по профилактике распространения коронавируса рекомендовал госслужащим решать рабочие вопросы с другими регионами в онлайн-режиме.

Игроки рынка делового туризма также заметили падение активности клиентов. Директор агентства "Аэроклуб" Юлия Липатова говорит, что к 17 марта объем продаж снизился на 25%, отменены 45% бронирований - эта цифра выросла в два с половиной раза за пять дней. Она добавляет, что почти все деловые мероприятия с марта по май уже отменены.

Региональные ограничения начали сказываться и на туроператорах. Гендиректор "Дельфина" Сергей Ромашкин рассказывает о путешественниках из Мурманской области, отказавшихся от поездки из-за рекомендации начальства. Тем не менее, по словам туроператора, бронирования внутрироссийских пляжных направлений идут все еще "достаточно активно". Другие туроператоры пока также не готовы говорить о падении. Так, в "Интуристе", наоборот, отмечают рост спроса на туры по России в 1,5 раза, о всплеске продаж говорят и в TUI.

Но агентства позитивные оценки туроператоров не подтверждают.