Налоговая служба приостановит выездные проверки из-за коронавируса

18 марта. FINMARKET.RU - В Федеральной налоговой службе (ФНС) обсуждается приостановка всех мер контроля - выездные, выемки, осмотры, допросы, при которых инспекторам приходится лично общаться с налогоплательщиками, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Из-за распространения коронавируса количество выездных проверок сократят до минимума, проводить их будут только в случае критической необходимости, объясняет федеральный чиновник. Мораторий будет действовать, пока не нормализуется эпидемиологическая ситуация. Обсуждается также перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ (30 апреля), чтобы меньше людей приходило в инспекции, говорит чиновник, для этого потребуются поправки в Налоговый кодекс.

Это правильное решение, учитывая, что сами компании массово переходят на удаленную работу, говорит партнер ФБК Галина Акчурина. Среди клиентов уже началась легкая паника, рассказывает управляющий партнер Taxadvisor Дмитрий Костальгин, сотрудники компаний опасаются контактировать с налоговиками, так же как сотрудники инспекций - с бизнесом.

Серьезных проблем у службы не должно возникнуть, считает сотрудник налоговой инспекции. Еще не начатые проверки можно отложить, а уже открытые - приостановить по решению руководителя налогового органа, рассуждает он, главное - чтобы мораторий не продлился более полугода: это предельный срок приостановки проверки, а всего она не может длиться более года. Трудности могут возникнуть лишь с проверками, которые подходят к концу, говорит собеседник "Ведомостей": можно не успеть провести выемки, поэтому такие проверки стоит завершить.

Еще одна проблема - проверки сложных операций, которые привели к уходу от НДС, говорит сотрудник другой инспекции: можно работать и дистанционно, но опросы свидетелей, выемка документов, конечно, более эффективные методы.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не будет из-за коронавируса отказываться от выездов в компании и внезапных проверок, говорит начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев. Эти проверки - тоже способ защитить население и не дать ценам на жизненно важные товары, лекарства, маски вырасти, а недобросовестным компаниям - нажиться на сложной ситуации, объяснил он.