Посещаемость торговых центров упала на 10-15%

18 марта. FINMARKET.RU -торговых центров в крупных городах с начала года сократилась на 10-15%, сообщила "Известиям" директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева. Показатель снизился из-за совокупности факторов - коронавируса и девальвации рубля.

Правда, в праздники посещаемость торговых центров оставалась высокой, отметила управляющий партнер ITD Properties Инесса Самохвалова. Но если ситуация будет развиваться по негативному сценарию, потери отрасли могут быть очень большими, а для части бизнеса катастрофическими, спрогнозировала она.

Например, только недельный карантин в Москве может повлечь убытки торговой розницы в 50-70 млрд рублей, а в масштабах всей страны - 500 млрд рублей, оценил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов. Если ситуация затянется на месяц, потери будут в разы существенней, добавил эксперт.

Эти оценки в целом подтвердил генеральный директор консалтинговой компании DNA Realty Антон Белых. "В этом случае деньги по действующим договорам аренды перестанут поступать девелоперам. В среднем только один небольшой ТЦ площадью 7 тыс. кв. м в столице приносит 10-12 млн рублей в месяц, молл на 25-30 тыс. кв. м - 30-50 млн, а месячная выручка от аренды в большом и популярном ТРЦ может составлять миллиарды", - рассказал Белых.

По данным Cushman & Wakefield,в России работает более 530 крупных ТЦ площадью от 15 тыс. кв. м, в Москве - более 120.

Сейчас рынок готовит и прорабатывает разные сценарии развития событий. Так, ведущие фешен-группы уже разослали арендодателям официальные письма со ссылкой на статью ГК о форс-мажоре, в которых сообщают о возможном закрытии своих магазинов, отметила руководитель направления аренды торговых помещений в Москве компании CBRE Александра Чиркаева. Также операторы просят скидки на аренду помещений, добавила эксперт.

Правительство сейчас разрабатывает меры поддержки бизнеса в сложившихся условиях. Они должны помочь в том числе ритейлерам, поставщикам, ТЦ снизить убытки и пережить этот период. Также торговую отрасль могут поддержать онлайн-продажи, хоть и незначительно (из-за ограничения логистики), высказала мнение замруководителя департамента исследований и аналитики Cushman & Wakefield Татьяна Дивина.

Ранее правительство разработало план противодействия негативному влиянию эпидемии на экономику. На борьбу с распространением вируса и поддержку наиболее пострадавших отраслей планируется направить до 300 млрд рублей.

По мнению Антона Белых, и ритейлерам, и девелоперам могут помочь кредитные и налоговые каникулы. Александр Морозов добавил, что сейчас такие административные меры действительно были бы наиболее эффективны.