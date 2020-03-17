Рост промпроизводства в феврале ускорился до 3,3%

В феврале рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 3,3% после повышения на 1,1% в январе. Результат оказался лучше прогнозов аналитиков, ожидавших повышение всего на 1,3%.

17 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2020 года промышленное производство в РФ увеличилось на 3,3% по сравнению с февралем 2019 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе 2020 года производство в годовом выражении выросло на 1,1%.

По сравнению с январем текущего годасократилось на 0,6%.

В январе-феврале показатель вырос на 2,2%

Динамика показателя за февраль оказалась лучше прогнозов аналитиков, которые ожидали повышение промпроизводства в РФ в прошлом месяце на 1,3% .

Февраль в этом году не вполне репрезентативный месяц - с одной стороны високосный год добавил один календарный день, что, безусловно, повлияет в первую очередь на годовую динамику потребления в этом месяце, с другой стороны - даже при одном лишнем дне, число рабочих дней в феврале 2020 года было на один меньше, чем в феврале 2019 года.

Фактор коронавируса пока не успел сказаться на годовых прогнозах экономистов, которые в условиях высокой неопределенности не стали сломя голову пересматривать прогнозы на 2020 год, ожидая как официальной статистики за февраль, так и дальнейшего развития ситуации вокруг этой эпидемии.

Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства на 2020 год составляет 2,5%, что даже несколько выше официального прогноза (2,3%).

Позитивную динамику продемонстрировали сырьевые и обрабатывающие производства. Добыча полезных ископаемых выросла на 2,3% (к февралю 2019 года), обрабатывающие отрасли - на 5,0%, отмечает Росстат.

Электро- и теплоэнергетика показали снижение, составившее 0,2% к февралю 2019 года. В водоснабжении; водоотведении, деятельности по организации сбора и утилизации отходов, а также ликвидации загрязнений падение 1,4% к аналогичному периоду прошлого года.

В целом, за первые два месяца 2020 года рост промышленного производства - 2,2% по сравнению с январем-февралем 2019 года, в том числе добыча полезных ископаемых выросла на 0,9%, обрабатывающие отрасли - на 4,5%. Энергетический сектор и деятельность по водоснабжению и водоотведению, организации сора и утилизации мусора, а также ликвидации загрязнений снизились на 2,5% и 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сырьевом секторе наибольший рост в феврале показало производство сжиженного природного газа - 7,5% к показателю за аналогичный месяц 2019 года. Добыча нефти и нефтяного (попутного) газа выросла на 3,2%, природного газа и газового конденсата - на 0,1%.

Продолжают снижаться объемы добычи угля. В феврале 2020 года на 5,4% по сравнению февралем 2019 года и на 2,8% по сравнению с январем 2020 года - на 2,8%. Одна из главных причин этого - снижение спроса.

"Положительную динамику продемонстрировало и большинство отраслей обрабатывающих производств. Исключение составляют металлургия, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, некоторых видов металлических изделий и конструкций, бытовой техники, текстильных изделий, одежды и обуви", - говорится в сообщении Росстата.

На 9,5% по сравнению с февралем 2019 года выросла переработка сельхозпродукции и производство пищевых изделий. В частности, высокая урожай прошлого года привел к увеличению производства сахара в 7,2 раза по сравнению с февралем прошлого года. Рост объемов переработки и консервирования фруктов и овощей составил 17,1%.

Изготовление растительных и животных масел и жиров увеличилось на 18,5%, масла подсолнечного и его фракции - на 24,1%.

Производство сыров выросло на 17,7%. Производители объясняют это увеличением спроса и закупкой нового оборудования.

На 17,4% по сравнению с февралем 2019 года выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Производство резиновых и пластмассовых изделий выросло в феврале 2020 года на 11,5%, что связано, в частности, с увеличением заказов на производство шин и покрышек пневматических для легковых автомобилей, автобусов, троллейбусов и грузовых автомобилей.

В феврале отмечен рост выпуска дизельного топлива на 6,4%, автомобильного бензина - на 4,9%. Среди причин - улучшение качества сырья. Одновременно на 10,1% снизилось производство судового топлива, на 3% - масел нефтяных смазочных.

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов снизилось на 10,6% (февраль 2020 года к февралю 2019 года). В частности, производство легковых автомобилей в феврале 2020 года составило212 тыс. шт., что составляет 88% от аналогичного показателя в феврале 2019 года. Выпуск автосамосвалов с дизельным двигателем снизился на 66,2%, двигателей внутреннего сгорания для автотранспортных средств - на 6,5%, автомобилей-тягачей седельных для полуприцепов - на 14,0%. Производство кузовов для автотранспортных средств составило лишь 8,9% от уровня января прошлого года из-за отсутствия заказов и перепрофилирования предприятия на выпуск комплектующих деталей.

В феврале 2020 года в 16 раз выросло производство технологического оборудования для производства сахара, в 2,1 раза выпуск бурильных машин, отмечает Росстат.

Увеличение объемов производства электрического оборудования в феврале 2020 года на 10,3% по сравнению с февралем 2019 года обеспечено ростом выпуска электродвигателей, генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры (+11,3%), производство кабелей и кабельной арматуры (+11,0%), производство прочего электрического оборудования (+13,2%).

Рост производства компьютеров, электронных и оптических изделий на 39,2% связан с выполнением предприятиями крупных государственных контрактов.

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха практически сохранилось на уровне февраля 2019 года. При этом снизилась выработка электроэнергии на атомных и тепловых электростанциях на 7,9% и на 1.2% соответственно.