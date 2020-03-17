В РФ 30% бизнесменов негативно оценили деловой климат

17 марта. FINMARKET.RU - Более трети компаний заявили об ухудшении состояния деловой среды в России в 2019 году, следует из доклада РСППт. Однако это самая низкая за последние семь лет доля пессимистичных настроений. Несмотря на негативную оценку делового климата, большинство предпринимателей отмечают успешное развитие своих компаний, пишут "Известия", ссылающиеся на докумен. В Минэкономразвития отметили, что усилия государства по упрощению условий ведения бизнеса положительно отражаются в глобальных рейтингах. Опрошенные газетой эксперты, однако, считают, что состояние деловой среды пока оставляет желать лучшего.

Как сказано в документе, 34,2% представителей крупного и среднего бизнеса считают, что состояние деловой среды в прошлом году ухудшилось. Однако эта доля ниже, чем в 2018 году. Тогда инвестклимат негативно оценивали 42% опрошенных. Минимум пессимизма был отмечен в 2012-м — лишь 28,2% бизнесменов считали деловой климат неблагоприятным. После этого доля негативных оценок росла, достигнув максимума в 2015 году (63,1%). После чего началось снижение.

При этом в 2019-м стало больше тех, кто считает, что деловой климат не изменился (38% против 30%). Количество тех, кто говорит об улучшениях, практически не изменилось (27,8%).

Несмотря на отрицательные и нейтральные оценки, 51,8% бизнесменов отмечают, что в 2019-м их компании развивались успешно. Тенденция, когда около половины предпринимателей заявляют о существенном развитии, не меняется уже на протяжении семи лет (исключение — 2015-й). Бизнес проявляет оптимизм и в инвестициях. В прошлом году большинство предприятий активно инвестировали в основной капитал, отмечают авторы. При этом о росте производительности труда до 15% заявила каждая десятая компания, до 5% — около половины.

Перечень проблем, мешающих развитию компаний, не первый год остается без изменений. В частности, отмечаются рост тарифов, высокие налоги, недостаток кадров и давление на бизнес.

Горизонт планирования компаний по-прежнему краткосрочный: 76,4% опрошенных составляют план только на один год, подчеркивается в докладе.