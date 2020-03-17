- 1. Обеспечение финансовой стабильности.
- 2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.
- 3. Поддержка населения и региональных бюджетов.
.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главное
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Российский пищепром в январе-феврале увеличил производство практически всех основных продуктов питания - Росстат
17 марта 2020 года 09:45
В России вводятся меры по поддержке экономики страны
|0
Михаил Терещенко/ТАСС
17 марта. FINMARKET.RU - Правительство РФ и Центробанк страны принимают оперативные меры против влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках на российскую экономику, говорится в совместном заявлении кабинета министров и регулятора. "Правительство и Центральный банк благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов. Правительство и Центральный банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры", - отмечается в сообщении. "Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения", - подчёркивается в заявлении. Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики. Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования. Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в области здравоохранения является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, говорится в совместном заявлении правительства и ЦБ. Экономический пакет Правительство и Банк России при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых правительством и ЦБ РФ мер направлен на достижение трех приоритетных задач:
.
Ключевые слова: Россия, экономика, меры, правительство, ЦБ
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.
.