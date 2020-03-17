В России вводятся меры по поддержке экономики страны

17 марта. FINMARKET.RU -РФ и Центробанк страны принимают оперативныепротив влияния коронавируса и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках на российскую экономику, говорится в совместном заявлении кабинета министров и регулятора.

"Правительство и Центральный банк благодаря ответственной макроэкономической политике последних лет обладают достаточным объемом финансовых ресурсов. Правительство и Центральный банк будут принимать все необходимые для обеспечения экономической устойчивости и финансовой стабильности меры", - отмечается в сообщении.

"Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов. Снижение внешнего спроса, проблемы с поставщиками комплектующих из-за границы, волатильность конечного спроса, доступность финансовых средств - все это оказывает влияние на принимаемые банками и компаниями решения", - подчёркивается в заявлении.

Правительство и Банк России вводят пакет мер поддержки, чтобы минимизировать последствия этих факторов для населения и экономики.

Правительство противостоит негативным последствиям мерами бюджетной и экономической политики, Банк России использует инструменты предоставления ликвидности, а также меры в сфере банковского и в целом финансового регулирования.

Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Ответственным за действия в области здравоохранения является оперативный штаб под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой, говорится в совместном заявлении правительства и

Правительство и Банк России при реализации мер реагирования считают приоритетным минимизацию негативного влияния сложившейся ситуации на граждан России. Пакет принимаемых правительством и ЦБ РФ мер направлен на достижение трех приоритетных задач:

1. Обеспечение финансовой стабильности.

2. Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики.

3. Поддержка населения и региональных бюджетов.

Ответственным за разработку и реализацию соответствующего пакета мер, мониторинг состояния ключевых отраслей и системообразующих предприятий является оперативный штаб под руководством первого зампреда правительства Андрея Белоусова.

Правительство и Банк России уже приняли ряд мер, которые обеспечили стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям.

При реализации прочих мер экономического пакета правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности.

Авиационный транспорт и туризм испытывают в настоящий момент наиболее серьезное негативное влияние. В том числе из-за ограничений и введенных по всему миру мер в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Правительством уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. В дальнейшем мера может быть расширена на другие пострадавшие отрасли и предприятия. Туристические компании временно до конца года будут также освобождены от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации "Турпомощь" и взносов в фонды персональной ответственности.

Банк России предоставил банкам возможность работать с заемщиками в сфере транспорта и туризма (кредитовать или реструктурировать кредиты) без ухудшения оценок их финансового положения. Со своей стороны правительство будет предоставлять государственные гарантии в целях реструктуризации и пролонгации кредитов. Эти меры позволят реструктурировать и пролонгировать кредиты, чтобы долговая нагрузка не стала фактором снижения стабильности компаний этих отраслей.

Главной задачей является сохранение ликвидности компаний из этих отраслей и их финансовой устойчивости, чтобы обеспечить их непрерывное функционирование до выяснения долгосрочных перспектив развития ситуации.

Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей будут приняты в рамках работы специально созданной комиссии.

Банк России также смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию отрасли производства лекарственных средств и медицинского оборудования.

Меры поддержки в первую очередь будут касаться отраслей, оказавшихся под наиболее серьезным влиянием негативных факторов.

Правительство утвердит обновленный список системно значимых компаний. Совместно с Банком России создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае необходимости.

Существующие программы кредитования малых и средних предприятий будут расширены. Правительство приняло решение по расширению программы льготного кредитования предприятий малого и среднего бизнеса: снимаются ограничения по видам кредитования и отраслям и увеличивается размер субсидий. При этом объем субсидирования по кредитам сроком до двух лет увеличивается на 1 процентный пункт. Также расширяются программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий со стороны Корпорации МСП.

Правительством вместе с региональными властями также будет принято решение о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца для субъектов МСП - арендаторов государственного или муниципального имущества.

Со своей стороны Банк России также готов снять ограничения по перечню отраслей и повысить финансовую привлекательность своей программы рефинансирования кредитов МСП.

При необходимости Банк России будет готов расширить на компании МСП меры по неухудшению оценки их финансового положения, уже объявленные в сфере туризма и транспорта.

В случае появления новых отраслей, испытывающих серьезные временные трудности, связанные с распространением коронавируса или мерами по ограничению его распространения, Банк России будет готов оперативно распространять на них аналогичные меры по неухудшению оценки финансового положения. Также Банк России в случае необходимости будет готов принимать и другие регуляторные меры, направленные на смягчение подстройки финансовой системы и экономики к новым условиям.

Правительство также приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам, попавшим под негативное влияние сложившейся ситуации, в целях неприменения штрафных санкций. Подобный подход будет использован и в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого экспорта.

Одной из ключевых задач в текущей ситуации является обеспечение стабильной работы торговой отрасли. Правительство будет на ежедневной основе оценивать ситуацию и при необходимости готово реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Также принято решение об обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зеленого коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

Государственным компаниям рекомендуется учитывать временный характер сложившейся ситуации при принятии решений по операционным и инвестиционным расходам.

Ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат.

Правительство примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине.

В июле должны начаться выплаты по уже объявленным мерам поддержки семей с детьми от 3-х до 7-ми лет, что окажет поддержку семьям в непростой жизненной ситуации.

Правительством не планируется в текущем году сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня. Министерство финансов в режиме реального времени будет осуществлять мониторинг сбалансированности региональных бюджетов, и по мере необходимости им будет оказана финансовая поддержка.

Как отмечается в заключении совместного заявления правительства и ЦБ РФ, полный экономический эффект от происходящих событий на настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд руб. для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий.

Правительством РФ при тесном взаимодействии с Банком России и региональными властями будет сделано все необходимое для стабилизации ситуации, чтобы минимизировать негативные последствия для граждан.