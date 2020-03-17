Типовое индивидуальное строительство поддержат ипотекой

17 марта. FINMARKET.RU - Национальный проект "Жилье и городская среда" предполагает, что к 2024 г. в стране ежегодно должно вводиться 120 млн кв. м: 80 млн кв. м многоквартирных домов и 40 млн кв. м индивидуального жилья. Доля ИЖС уже превышает требования нацпроекта (45% ввода в 2019 г.), пишут "Ведомости". По данным ВЦИОМа, которые приводит издание, спрос на него в пятилетней перспективе оценивается в 3 млн домов, или 450 млн кв. м.

Особенно заинтересованы в самостоятельном решении жилищного вопроса жители Черноземья, в таких областях, как Липецкая и Воронежская, доля ИЖС составляет более 60% от ввода в регионе.

Минстрой разработал программу поддержки ИЖС, на реализацию которой правительство готово выделить до полумиллиарда рублей, принять ее планировали уже в этом году. Первый вариант программы, с предложениями по решению правовой коллизии с залогом по ипотечным кредитам на ИЖС, по стандартизации рынка загородной недвижимости, разослали в июле прошлого года "для комментариев в субъекты, в банки и на различные экспертные площадки", уточнял глава ведомства Владимир Якушев.

В частности, планируется стимулировать граждан покупать типовые домокомплекты, выделяя им участки на льготных условиях, с обязательством построить в срок и по стандартам (в противном случае участок может быть изъят). Предполагается, что комплексную застройку на участках с развитой инфраструктурой и около мест приложения труда будут вести специализированные застройщики. Обеспечение инженерной инфраструктурой ляжет на плечи региональных и местных властей.

Но главное – развитие ипотечных продуктов, пишут "Ведомости". "Спрос клиентов на строительство собственного дома в ипотеку просто огромен, но в настоящее время рабочего инструмента нет", – отмечает директор департамента ипотечного кредитования семейства компаний Kaskad Family Анна Борисова.

С этого года, отмечают "Ведомости", в России государство готово поддержать выдачу ипотеки по льготной ставке для покупки квартир и домов в сельской местности (во всех регионах кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга). Приобрести можно новостройку, готовое жилье на вторичном рынке, строить или достраивать дом с помощью своих подрядчиков. Сумма кредита – до 5 млн руб. в Ленинградской области и на Дальнем Востоке, до 3 млн руб. в других регионах, срок – до 25 лет. Ставка невероятно низкая – от 0,1 до 3%.