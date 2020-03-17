Россияне окончательно привыкли к западным санкциям

17 марта. FINMARKET.RU - Подавляющее большинство россиян (87%) считает, чтоЗапада против России не создали особых проблем лично для них и для членов их семей, пишут "Ведомости", приводя данные из опроса "Левада-центра". Это максимальный показатель за все время исследований с весны 2014 г., когда были введены первые санкции. Минимальной доля не имеющих проблем респондентов была в январе 2015 г. – 57%. О наличии серьезных проблем вследствие санкций сейчас говорят лишь 10% опрошенных (на 8 п. п. меньше, чем два года назад), на максимуме в том же январе 2015 г. этот показатель ­составлял 34%.

Общая обеспокоенность санкциями тоже снижается – сейчас ее испытывает лишь 31% россиян, а 67% респондентов антироссийские ограничительные меры не беспокоят. Хотя еще в ноябре 2018 г. такое беспокойство испытывали 43% опрошенных. А вот доля тех, кто считает, что России нужно налаживать отношения с США и другими западными странами, на протяжении полутора лет остается на максимальном уровне в 79%.

Как отмечают "Ведомости", антироссийские санкции стали и главной темой опубликованного в понедельник очередного интервью президента России в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". По его словам, в результате санкций Россия потеряла около $50 млрд, но смогла их компенсировать. "Да плевать на них, на эти санкции", – сказал президент. Это, конечно, немалые потери, но введение санкций заставило страну "включить мозги", пояснил он, – в частности, Россия начала активно развивать импортозамещение, чтобы самостоятельно производить продукты и использовать технологии, которых у нее не было или которые были утрачены.

Россияне привыкли к санкциям, их влияние для большинства носило опосредованный характер – вроде повышения цен в магазинах или невозможности купить некоторые импортные товары, считает политолог Алексей Макаркин: Средний класс перешел и на отечественные продукты. И если санкции люди изначально рассматривали как удар по ним, то сейчас они уже приспособились выбирать из отечественных товаров. А более бедные слои населения привыкли к этому еще раньше – уже была и пенсионная реформа, и повышение цен из-за роста НДС. Новых санкций, носящих массовый характер, сейчас нет, а те, что вводятся, не касаются текущей жизни людей".