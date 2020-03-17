Онлайн-ритейл в разы нарастил продажи продуктов

17 марта. FINMARKET.RU - Российские онлайн-ритейлеры в разы увеличили продажи продуктов питания благодаря повышенному спросу, связанному с опасениями из-за коронавируса.

Ритейлер "Утконос", крупнейший игрок на рынке онлайн-торговли продовольственными товарами в России, сообщил о росте заказов на минувших выходных почти в четыре раза по сравнению с показателем неделей ранее.

"За неделю выручка принятых заказов приросла к прошлой неделе на 88%, при этом пик заказов пришелся на субботу и воскресенье, а прирост за уикенд в деньгах составил 292% в сравнении с предыдущими выходными. Стоит отметить, что средний чек за прошедшую неделю поднялся 21% относительно первой недели марта", - сказал "Интерфаксу" директор по маркетингу и клиентскому сервису "Утконос Онлайн" Михаил Морозов.

"В текущей ситуации очень выросна доставку продуктов на дом. Мы наблюдаем, что на фоне информационной повестки люди действительно стараются избегать многолюдных мест и стали использовать услугу доставки продуктов интенсивнее. Наибольшим спросом пользуются товары с длительным сроком хранения", - заявил он.

По его словам, из-за возросшего количества поступающих заказов сроки доставки сейчас увеличены, а доступные временные слоты закрыты на несколько дней вперед. "Но мы прикладываем все усилия и задействуем все ресурсы для выполнения полученных заказов и поддержания обещанного уровня сервиса, оперативно перестраиваем логистические процессы, работаем над непрерывным пополнением товаров на складе, оперативно нанимаем дополнительный персонал. Также у покупателей есть дополнительная возможность оформления заказа в продуктоматы, откуда они могут забрать его самостоятельно", - отметил Морозов.

Работа по отгрузке товаров на склад идет в штатном режиме, перебоев нет, поэтому дефицита товаров "Утконос" не ожидает.

Опережающий рост продаж продуктов питания фиксирует и Ozon. "На фоне активного обсуждения вирусных заболеваний многие сокращают посещение общественных мест и переносят покупки в- в связи с этим меняется и номенклатура покупаемых товаров, и предпочитаемые способы доставки. Например, в типичном заказе Ozon сейчас почти в два раза больше товаров, чем годом ранее (7-8 против 3-5), продажи продуктов питания и FMCG-товаров действительно растут быстрее, чем в обычной ситуации - более чем в два раза год к году", - сказала заместитель генерального директора по связям с индустрией Ozon Мария Заикина.

При этом за последнюю неделю на 20%, а за последние 3 дня - еще дополнительно - выросла популярность бесконтактной доставки до двери, а также доставка в постаматы - на нее приходится уже более 25% заказов на Ozon.

Между тем, крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries, который также продает продовольственные товары, не заметил аномальных изменений спроса. "Мы не отмечаем аномальных изменений спроса на интернет-покупки из-за новостей о коронавирусе. В период с 9 по 15 марта 2020 продажи на Wildberries выросли вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы связываем это с планомерным развитием нашего интернет-магазина: двукратным ростом собственной сети пунктов выдачи заказов и расширением ассортимента товаров. Мы не ожидаем задержек в поставках товаров от наших партнеров и продолжаем доставлять покупателям заказы в плановом режиме", - заявили в пресс-службе компании.

Сервис доставки товаров из продовольственных сетевых магазинов iGooods сообщил о росте спроса на доставку в Москве и Петербурге в 3-4 раза за последнюю неделю.

"Однако не весь спрос удается удовлетворить в виду того, что товары на полке кончаются быстрее, чем их успевают вновь заполнять. В гипермаркетах на кассах образуются очереди, так как кроме онлайн-заказов люди приходят в магазины сами и делают большие покупки", - отметил управляющий и сооснователь сервиса iGooods Григорий Кунис. Средний чек, который обычно составляет 3,5-3,6 тыс. рублей, вырос на 25%. Число заказов, которое в феврале составляло 3,7 тыс. в день, выросло на 30%. Чаще всего заказывают продукты длительного хранения - это сахар, гречневая крупа, рис, макароны, консервированный горох, кукуруза, тушеная говядина, а также туалетная бумага.

По его словам, в Москве и Петербурге в некоторых случаях доставка возможна на следующий день или через день. Из-за отсутствующих товаров на полках увеличивается число замен, из-за чего время сбора заказа с привычных 40 минут увеличивается в 1,5 -2 раза.

"Мы увеличили количество закупщиков и курьеров, но спрос все равно оказался выше, чем мы предполагали", - добавил Кунис. В результате фактический рост доставки доставил 30%.

"Мы связываем это с коронавирусом. В комментариях люди пишут просьбы курьерам надевать медицинскую маску, если те чувствуют симптомы ОРВИ. Некоторые просят курьеров предварительно звонить и оставлять заказ под дверью", - сообщил он.

Повышенный спрос на продукты в выходные зафиксировали и службы доставки готовой еды. По данным Delivery Club, количество заказов за прошедшие выходные увеличилось на 22%, рост среднего чека составил 15%. "Это происходит на фоне высокой базы - неделю назад отмечался Международный женский день. В большей степени на рост количества заказов оказали влияние не те покупатели, которые решили позаботиться о "запасах", а те, которые предпочли онлайн-заказ обычному походу в магазин", - отмечают в пресс-службе сервиса. "Для рынка доставки готовой еды в России более показательной будет текущая неделя. Введение дополнительных профилактических мер, включая возможный переход на удаленный режим учебных заведений и крупных компаний, может ускорить и рост количества заказов из ресторанов", - добавили в Delivery Club.

Наблюдается рост заказов и в онлайн-магазинах сетевых ритейлеров. Количество заказов продуктов с доставкой через приложение "Вкусвилл Экспресс" увеличилось в 2,5-3 раза, сказал управляющий по качеству и закупкам сети магазинов "Вкусвилл" Евгений Римский. В понедельник компания сообщила о сбоях в работе приложения и увеличении времени ожидания доставки из-за роста количества заказов.

"В онлайн-супермаркете "Перекрёсток.ру", который везёт товар с дарксторов, а также в экспресс-доставке из магазинов Х5 число заказов заметно выросло. Наши мощности работают в полную силу, и мы оперативно увеличиваем ресурсы доставки, число машин и курьеров", - отметил представитель X5 Retail (MOEX: FIVE) Group (сети "Пятерочка", "Перекрёсток" и "Карусель".

Сетевые магазины также отметили рост спроса на определенные товары - прежде всего, на продукты с большими сроками хранения. Например, в "Ашане" по сравнению с предыдущей неделей продажи мясных консервов и гречневой крупы выросли в два раза, макарон, сахара и рыбных консервов - в 1,5 раза, а продажи туалетной бумаги повысились на 40%. Но несмотря на это магазины справляются с нагрузкой, сказал представитель ритейлера.

В связи с риском коронавируса компании вводят новые правила для своих курьеров. Так, "Утконос" предлагает покупателям оплату заказа онлайн и доставку до двери, для курьеров проводятся предрейсовые осмотры. Агенты доставки Ozon ознакомлены с требованиями и рекомендациями по профилактике вирусных заболеваний, для них проводятся регулярные предрейсовые осмотры и специальные брифинги. iGooods вводит для курьеров медицинские маски и перчатки. В приложении Delivery Club с прошлой недели работает функция бесконтактной доставки.