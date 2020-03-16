В РФ деятельность компаний-банкротов хотят ограничить 9 месяцами

16 марта. FINMARKET.RU - В России компании-банкроты будут обязаны прекратить хозяйственную деятельность через 9 месяцев после открытия конкурсного производства, устанавливают поправки в закон о несостоятельности, опубликованные в понедельник на портале проектов нормативных актов.

Согласно поправкам, в течение полугода с момента введения конкурсного производства кредиторы банкрота обязаны будет решить, должно ли предприятие или организация продолжать работать или нет. При этом в решении кредиторов должен быть определен срок работы, который "не может составлять более девяти месяцев с даты открытия конкурсного производства".

Но решение кредиторов о продолжении деятельности банкрота даже на этот срок может быть признано недействительным, если будет доказано, что работа предприятия или организации является заведомо убыточной. "Такая заведомая убыточность предполагается, если она установлена заключением арбитражного управляющего", - уточняется при этом в проекте.

Если в ходе продолжения деятельности компания-банкрот будет генерировать новые расходы, то их будут покрывать те, кто принял решение о пролонгации работы предприятия или организации, следует из законопроекта. "А то у нас очень часто вечные банкроты: по пять, семь, 10 лет в банкротстве живут, занимаются хоздеятельностью, получают прибыль через компании-прокладки", - объяснил необходимость реформы замминистра экономического развития Илья Торосов журналистам в понедельник.

Согласно законопроекту, компенсация таких неоправданных расходов осуществляется пропорционально размерам требований кредиторов, проголосовавших за такое решение, на дату проведения собрания кредиторов. Исключение предусматривается для случаев, когда один или несколько кредиторов взяли на себя обязанность по оплате таких расходов.