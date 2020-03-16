Россияне начали более активно закупаться в интернете

16 марта. FINMARKET.RU - Россияне резко увеличили онлайн-покупки продуктов питания на фоне развития ситуации с коронавирусом. По итогам февраля 2020 года это направление торговли стало самым быстрорастущим — выручка магазинов поднялась на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказал "Известиям" глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров. По его словам, в тройку лидеров по динамике также вошли категории «онлайн-образование» (+20%) и «корма для животных» (+15%).

"Коронавирус стал очередным толчком интереса к онлайн-покупкам продуктов питания, поскольку сейчас многие стараются избегать общественных мест", — сказал Алексей Федоров.

В 2019 году объем российского рынка онлайн-торговли в денежном выражении составил $16,3 млрд (+58% к 2018 году). Количество заказов составило 375 млн штук (+66%) при снижении среднего чека на 12% — до 2,6 тыс. рублей, следует из данных Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ).

Президент НАДТ Александр Иванов сказал изданию, что сейчас на долю продуктов питания в российском онлайне приходится меньше 3% от общих продаж. При этом в 2019 году ежемесячный рост составлял не более 5%. По его словам, ситуация с коронавирусом действительно влияет на потребителей — эксперт привел в пример Италию, где количество заказов в онлайн-магазинах увеличилось втрое.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов сказал "Известиям", что продажи продуктов питания —действительно одна из самых динамично развивающихся категорий. Сейчас онлайн-сегмент позволяет покупателю лишний раз не появляться в местах массового скопления и меньше контактировать с людьми, отметил он.

Российские регионы из-за угрозы коронавируса вводят режимы повышенной готовности. Люди, которые возвращаются из стран с опасной эпидемиологической обстановкой, должны пройти двухнедельный домашний карантин. А в Московской области власти рекомендовали компаниям по возможности переводить сотрудников на дистанционный режим работы. Некоторые организации, в том числе в столице, уже начали вводить удаленку.

В пресс-службе Ozon "Известиям" подтвердили, что фиксируют ускорение продаж даже сверх фактора праздников 23 февраля и 8 марта. Обычно именно они всегда влияют на объемы реализации в I квартале и непосредственно в начале марта.