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16 марта 2020 года 09:21
В сфере туризма до 50 млн человек могут лишиться работы
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Михаил Терещенко/ТАСС
16 марта. FINMARKET.RU - До 50 млн сотрудников в туристической отрасли в мире могут оказаться без работы из-за пандемии коронавируса, сообщает Всемирный совет по путешествиям и туризму (WTTC). "Согласно нашим данным, до 50 млн сотрудников индустрии туризма и путешествий во всем мире находятся под угрозой сокращения из-за пандемии коронавируса", - цитирует пресс-служба WTTC президента и главного исполнительного директора Совета Глорию Гавару. Как отметили в WTTC, в 2020 году количество путешествий по всему миру может снизиться на 25%. "Это эквивалентно трем месяцам международных туристических поездок. И как следствие, это может привести к сокращению рабочих мест на 12-14%, до 50 млн человек", - пояснили в пресс-службе. Для решения этой проблемы WTTC предлагает ряд мер, которые можно будет применить для восстановления туристической отрасли после нормализации эпидемиологической обстановки с коронавирусом. "Мы готовы предложить свою поддержку правительствам разных стран, особенно тем, которые будут проводить сильную политику для быстрого восстановления отрасли", - сообщили в Совете. Среди предложений WTTC - упрощение визовых режимов, снижение стоимости виз и сокращение времени для их обработки. В Совете также считают, что следует усовершенствовать технологии для прохождения пограничного контроля, тем самым повысив безопасность путешествий. Кроме того, заявили в WTTC, необходимо снизить нагрузку на аэропорты и сделать налоговые послабления, как для турбизнеса, так и для туристов, отменив или уменьшив туристические и гостиничные сборы, которые влияют на стоимость путешествий. Помимо этого, в Совете предлагают вкладывать больше денег в продвижение туристических направлений. "Мы подчеркиваем важность прочных партнерских отношений между правительствами стран и турбизнесом, а также международного сотрудничества для преодоления последствий пандемии коронавируса для туротрасли", - отмечает WTTC. В пресс-службе подчеркнули, что туристическая отрасль во всем мире доказала не только свою устойчивость к кризисам, но и способность к быстрому восстановлению.
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