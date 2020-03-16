ПФР стал лидером привлечения новых клиентов

16 марта. FINMARKET.RU - В 2020 году поменяли страховщиков по обязательному пенсионному страхованию лишь 430,9 тыс. человек, что почти в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют неофициальные данные Пенсионного фонда России, с которыми ознакомился "Коммерсант" . Их корректность подтвердили в восьми НПФ, как крупных, так и небольших, которым в первой половине марта пришли реестры застрахованных лиц.

Этот результат — один из самых худших в истории переходных кампаний. Количество переходов могло быть еще ниже из-за самой слабой переходной кампании прошлого года, если бы не большой объем срочных заявлений о переводе пенсионных накоплений, которые поступили вв 2015 году. По ним сменили страховщика 169,4 тыс. человек (почти 40%).

По действующим с 2015 года правилам гражданин может подать два типа заявления на перевод пенсионных накоплений. При срочном заявлении средства переводятся новому страховщику лишь через пять лет после его подачи. В этом случае сохраняется накопленный за это время инвестиционный доход. При досрочном заявлении перевод средств осуществляется в первом квартале года, следующего за подачей заявления. При этом происходит потеря накопленного инвестдохода. С 2015 по 2019 год граждане в результате досрочной смены страховщика потеряли 108,4 млрд руб.

Впервые в истории сам ПФР стал лидером переходной кампании. В него вернулись 104,9 тыс. человек, причем больше половины (53,3 тыс. человек) — в результате срочного перехода. Впрочем, добиться нетто-притока клиентов ему не удалось — в НПФ из ПФР ушли 138,6 тыс. человек. И большая часть из них (78,7%) подавали досрочные заявления (для многих — с потерей инвестдохода за четыре года). Второе место в переходной кампании осталось за НПФ Сбербанка. Его клиентами стали 91,8 тыс. человек, причем большинство из них (87,7 тыс. человек) — по срочным заявлениям, собранными при прежнем руководстве фонда в 2015 году. Однако нетто-приток клиентов составил только 58,7 тыс. человек. По этому показателю лидером переходной кампании стал "ВТБ Пенсионный фонд", в который пришли 85,7 тыс. человек (в основном за счет досрочных заявлений), а ушли только 7,9 тыс. застрахованных лиц.