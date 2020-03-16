Подготовлен план поддержки экономики РФ из-за коронавируса

16 марта. FINMARKET.RU - Правительство подготовило проект антикризисного плана, пишут "Ведомости" со сслкой на источники. Финальный вариант будет принят в начале недели.

Сколько всего власти потратят на антикризисный, собеседники "Ведомостей" не говорят. Но пока предполагается создать антикризисный фонд в 300 млрд руб., в том числе за счет оптимизации бюджетных расходов. Это дополнительные средства к тем расходам, которые понадобятся на реализацию всего плана, уточняет чиновник.

Чиновники предлагают поддержать бизнес, регионы, госкомпании, но в первую очередь – население. Так, первые же два пункта плана предусматривают возможность компенсации доходов людей, находящихся на карантине, за счет работодателей или листов временной нетрудоспособности (больничных). Причем необходимо наладить их выдачу дистанционно.

Также чиновники планируют проводить мониторинг ситуации на рынках трудах в регионах, чтобы не допустить роста безработицы. Для выплаты безработным будут зарезервированы средства в федеральном бюджете.

Для предотвращения распространения эпидемии чиновники предлагают обеспечить необходимые материалы для производства тест-систем по выявлению новой инфекции, сказано в проекте антикризисного плана. Это главная ценность документа, считает Александра Суслина из Экономической экспертной группы. Пока не будет проведена полномасштабная эпидемиологическая оценка, все меры будут неточными и не сработают полноценно.

Бизнес получит налоговые каникулы, говорится в документе, в проекте плана речь идет о компаниях из сфер туризма и авиаперевозок. Но обсуждаются и другие отрасли, уточняет один из чиновников. А компаниям малого и среднего бизнеса чиновники предлагают дать квартальную отсрочку для выплаты налогов.

Госкомпании получат отсрочку до шести месяцев для выплаты дивидендов. В 2020 г. бюджет рассчитывает получить дивиденды на 543,5 млрд руб. Также участники госконтрактов смогут сослаться на форс-мажор из-за распространения вируса. Уже есть случаи срыва по контрактам, объясняет еще один федеральный чиновник.

Поддержку получат и регионы. Те, которые будут выполнять региональные планы развития экономики, получат бюджетные кредиты. Последний раз федеральный бюджет предоставлял такие кредиты в 2017 г., с 2018 г. программа была закрыта.