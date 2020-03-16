Названы регионы с наибольшей просрочкой по займам

16 марта. FINMARKET.RU - В прошлом году средняя сумма дефолтного кредита, которая приходится на одного должника, снизилась на 3,1%, до 129,9 тыс. рублей, относительно 2018 года и на 9,4% по сравнению с 2017 годом, свидетельствуют данные исследования Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА"). Оно касалось только потребительских займов и не включало ипотеку. Тенденция говорит об улучшении платежной дисциплины в целом по стране, что подтверждается статистикой ЦБ. Регулятор зафиксировал снижение доли просрочек с 5,1 до 4,3% на 1 января 2020 года. Однако в некоторых российских регионах ситуация ухудшилась. Так, в 2019 году в топ-10 по максимальному размеру дефолтных ссуд на одного неплательщика появились четыре новых региона, пишут "Известия"

Первое место в десятке досталось Тюменской области, хотя годом ранее она была на 20-й строчке. Средняя сумма безнадежного долга на одного заемщика там увеличилась на 36,1%, до 200 тыс. рублей. На второй строчке оказалась Москва. В столице средний размер дефолтного неплатежа снизился за год на 5,5% и составил 189 тыс. рублей. Третье место у Санкт-Петербурга (180 тыс. рублей). Хотя в 2018 году этизанимали первое и четвертое места соответственно.

Также в 2019-м в десятку худших вошли Челябинская, Нижегородская и Самарская области. Годом ранее они располагались на 14-м, 16-м и 11-м месте соответственно.

Показатель средней суммы дефолтной задолженности свидетельствует об уровне закредитованности людей, пояснил глава НАПКА Эльман Мехтиев. По его словам, чем больше размер неуплаченного займа, тем больше времени и сил потребуется от гражданина для решения вопроса. Например, при средней зарплате в Тюменской области в 48 тыс. рублей должнику на погашение кредита нужно чуть меньше года, если 50% дохода будет идти на его погашение. В Севастополе, где зафиксирован минимальный размер дефолтных ссуд, - около двух-трех месяцев при тех же условиях, добавил он.

Тюменская область - один из наиболее закредитованных регионов, потому что его жители хотят сохранить привычный образ жизни, а доходы упали, объясняет эксперт РАНХиГС Наталья Зубаревич. По ее словам, похожая ситуация сложилась в субъектах Поволжья и Приуралья, где у граждан может быть по четыре-пять кредитов. " Всё логично, два-три года назад набрали займов кто на отдых, кто на новую технику, а сейчас платить нечем", - добавила эксперт.

Лучшая ситуация со средним значением дефолтной задолженности зафиксирована в Севастополе, Чечне, Республике Тыва, Чукотском автономном округе и Еврейской автономной области. Это связано со слабой развитостью кредитования в этих регионах. По данным ЦБ, портфель плохих ссуд в этих субъектах составляет 4,2 млрд из 729,9 млрд рублей по всей России.

В правительстве Тюменской области не пояснили причину резкого перемещения региона в рейтинге просрочки с 20-го на первое место. В пресс-службе минэкономразвития Челябинской области "Известиям" объяснили, что ожидают улучшения платежеспособности граждан в 2020 году. Это означает уменьшение объема дефолтной задолженности, пояснили там.