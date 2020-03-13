Доля россиян, покупающих жилье в инвестиционных целях, может вырасти вдвое

13 марта. FINMARKET.RU - На фоне падения финансовых рынков доля граждан, которые покупаютв инвестиционных целях и чтобы сохранить свои деньги, в крупных городах может вырасти вдвое. Стоимость жилья на фоне падения курса рубля и влияния объявленной ВОЗ пандемии коронавируса может вырасти на 20% до конца этого года, спрогнозировал для "Известий" генеральный директор строительной компании "Перспектива" Михаил Иванов. Это пессимистический сценарий, если цены на нефть просядут еще больше, а пандемия парализует международную деловую и социальную активность, что приведет к остановке импорта стройматериалов, уточнил он.

При сохранении курса рубля на нынешнем уровне цены на квартиры могут вырасти на 15%, считает Иванов. Вслед за новостройками начнет дорожать и вторичное жилье. Тенденцию подтвердили другие участники рынка.

Если ЦБ поднимет ключевую ставку, вырастет и стоимость проектного финансирования - это также будет способствовать подорожанию квартир, добавил управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский.

" Многие девелоперские компании жаловались на высокую стоимость кредита (12-18% годовых) и жесткие требования банков для их получения. Если ЦБ будет ужесточать кредитно-денежную политику, то проблемы этих застройщиков только обострятся", -- объяснил генеральный директор Level Group Кирилл Игнахин.

Росту цен также будут способствовать высокие темпы инфляции и увеличение стоимости зарубежных строительных и отделочных материалов из-за скачков валют. Впрочем, последний фактор в меньшей степени повлияет на ценообразование, отметил Колочинский. По его данным, в сегменте массового жилья доля импорта не превышает 10%, в бизнес-классе - 30%. В первую очередь используются зарубежные отделочные материалы, аналогов которых нет в стране, а также комплектующие для инженерных систем (электроснабжение, водопровод, слаботочные системы), уточнил он.

Генеральный директор Ikon Development Антон Детушев добавил, что подорожание будет происходить постепенно, без резких шокирующих скачков. Если негативный фон сохранится, застройщики начнут индексировать цены в течение ближайших 1-2 месяцев, считает он.

Во время экономической турбулентности покупка недвижимости - один из очевидных сценариев потребительского поведения. Покупая ликвидные объекты, люди получают своеобразную страховку в период рыночной волатильности, сказал директор по продажам "Интеко" Павел Лепиш. В ближайшие 3-5 месяцев может вырасти и число частных инвесторов в недвижимость, спрогнозировал эксперт.

По прогнозам директора федеральной сети агентств недвижимости "Этажи" Ильдара Хусаинова, доля граждан, которые покупают жилье в инвестиционных целях, в общем объеме продаж может вырасти в два раза - с нынешних 8% до 16%. Речь идет о крупных городах, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Краснодар, Екатеринбург, Тюмень, уточнил он. Доля инвестиционных покупателей при стабильной экономике составляет в среднем 5%. В ближайшее время она может вырасти до 15-20%, спрогнозировала генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.