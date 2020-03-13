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13 марта 2020 года 09:45
Минстрой предлагает ввести особый порядок взыскания долгов за ЖКУ
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Артем Геодакян/ТАСС
13 марта. FINMARKET.RU - Минстрой РФ предлагает ввести особый порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги. Предполагается, что управляющие компании и поставщиков услуг освободят от необходимости указывать при обращении в суд данные документов жителя. Сейчас объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги достигает почти 1,3 трлн рублей. Из них долги населения - 570 млрд рублей, подсчитали для "Российской газеты" в Минстрое. В целом размер задолженности в последние годы остается примерно на одном уровне, отмечают в Минстрое. С 1 апреля вступают в силу нормы, по которым в исковом заявлении в суд нужно указывать так называемый идентификатор ответчика. Это могут быть его паспортные данные, номер водительского удостоверения, ИНН, СНИЛС и пр. Такой порядок позволит избежать взыскания долга, например, с однофамильца должника. Однако эти нововведения могут парализовать взыскание долгов за ЖКУ. Так, законодательством не предусмотрены процедуры обязательного получения у жильцов управляющими компаниями или поставщиками воды, тепла и газа таких сведений. Из-за этого введение нормы об указании идентификаторов, которая изначально должна была начать действовать осенью прошлого года, было отложено на полгода. И сейчас Минстрой прорабатывает варианты решения этой проблемы. Министерство направило в правительство предложение внести в законодательство изменения и освободить организации ЖКХ от обязанности указывать идентификаторы ответчика, если такими сведениями организации не располагают. Как сообщила "РГ" пресс-служба Минстроя, также обсуждается, что управляющие компании и ресурсоснабжающие организации смогут получать сведения о потребителях через ГИС ЖКХ - в системе будет организована идентификация граждан через уникальные единые лицевые счета. Как считает замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров, управляющим компаниям и поставщикам услуг нужно активизировать усилия по взысканию задолженности за ЖКУ. "Сейчас появляется все больше доступных и удобных способов оплаты за ЖКУ - от личных кабинетов до автоплатежей", - отмечает Егоров. За счет удобства оплаты в министерстве ожидают повышения платежной дисциплины. Сейчас вовремя вносят плату за коммунальные услуги 95-98% жителей.
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Istina 13.03.2020
Нет необходимости в особых правилах контроля вышестоящего органа над нижестоящим, федерального над региональным. Этого контроля никто не отменял. Но его нет.
Istina 13.03.2020
Министерству строительства и ЖКХ РФ следует ввести внутренний контроль над исполнением законодательства регионами - властью регионов, не исполняющих законы, включая ГК РФ, ЖК РФ, №261-ФЗ, Постановления Правительства РФ №354, №491, №731, №331 и др.
Istina 13.03.2020
"Сейчас объем задолженности за жилищно-коммунальные услуги достигает почти 1,3 трлн рублей. Из них долги населения - 570 млрд рублей, подсчитали для "Российской газеты" в Минстрое". Может Минстрой для граждан, потребителей ЖКУ, подсчитать сумму задолженности организаций, управляющих МКД, гражданам? Своеобразие размещения Минстроем информации о задолженности за ЖКУ состоит в том, что публично представляются только сведения о том, сколько должны потребители. О долгах организаций, управляющих МКД, потребителям, Минстрой никогда не упоминает.
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